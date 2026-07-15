गूगल ने भारत में लॉन्च किया फ्री AI कोर्स, अब मुफ्त में सीखें AI मॉडल्स बनाना

Google I/O Connect India 2026: कंपनी ने AI Research Foundations नाम का एक फ्री AI कोर्स लॉन्च किया है। जिसे गूगल डीपमाइंड ने तैयार किया है। आपको बता दें यह 56 घंटे का कोर्स है। इसके तहत Large Language Models (LLMs) यानी Gemini और ChatGPT को बनाना सिखाया जाएगा। कोर्स पूरा करने के बाद छात्रों को सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इस पहल को देशभर में पहुंचाने के लिए कंपनी ने NASSCOM, IISc बेंगलुरु और AVPN के साथ पार्टनरशिप भी की है। कंपनी का कहना है कि इसकी मदद से भारत में AI स्किल्स सीखने को बढ़ावा मिलेगा। ये प्रोग्राम Google Skills प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध है। और पढें: OpenAI ChatGPT में नए हाई-कंप्यूट फीचर्स लाने जा रही, इनमें से कुछ केवल मिलेंगे सिर्फ Pro यूजर्स के लिए

कोर्स में क्या सीखने को मिलेगा

इस कोर्स में AI की बेसिक जानकारी के अलावा एडवांस लेवल ट्रेनिंग भी दी जाएगी।

छात्रों और डेवलपर्स को लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLMs) बनाना भी सिखाया जाएगा।

AI मॉडल्स को ट्रेन करना और उन्हें बेहतर करना भी सीखने को मिलेगा।

कोर्स में एडवांस AI रिसर्च टेक्नोलॉजी की भी जानकारी मिलेगी।

AI सिस्टम पर प्रैक्टिकल तरीके से काम करना सिखाया जाएगा।

इसके अलावा, रियल-वर्ल्ड AI प्रोजेक्ट्स पर काम करने को भी मिलेगा।

छात्रों, रिसर्चर्स और डेवलपर्स को बिना किसी फीस के हाई-लेवल AI ट्रेनिंग लेने का मौका मिलेगा।

इवेंट में कारोबार और साइबर सुरक्षा से जुड़े कई बड़े ऐलान भी हुए

अब भारत की कंपनियां और स्टार्टअप Gemini 3.5 Flash को Gemini Enterprise प्लेटफॉर्म के जरिए देश के अंदर ही डेटा प्रोसेसिंग के साथ इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके अलावा Google Distributed Cloud की मदद से सरकारी विभाग, बैंक और बाकी रेगुलेटेड सेक्टर भारतीय डेटा सेंटर में Gemini चला सकेंगे। जिसकी वजह से कंपनी के लिए अब डेटा लोकलाइजेशन और देश के नियमों का पालन करना आसान होगा।

साइबर सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए कंपनी ने Sec-Gemini V3 नाम का AI सिक्योरिटी असिस्टेंट भी पेश किया है। जो भारत के कुछ सरकारी और एंटरप्राइज पार्टनर्स को मिलेगा। इसके अलावा, CAPSEM नाम का ओपन-सोर्स सिक्योरिटी टूल भी आया है। जिसकी मदद से AI एजेंट्स का आसानी से पता लगया जा सकता है और किसी सिस्टम को पूरी तरह सुरक्षित रखा जा सकता है। आपको बाता दें AI सुरक्षा पर रिसर्च के लिए Google ने IIT दिल्ली और IIT मद्रास के साथ भी हाथ मिलया है।

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Google ने और क्या नया लॉन्च किया?

गूगल डीपमाइंड ने ATL Saathi नाम का AI असिस्टेंट लॉन्च किया है। जो अटल टिंकरिंग लैब्स (ATL) के शिक्षकों को लेसन प्लान और प्रैक्टिकल लर्निंग एक्टिविटी तैयार करने में मदद करेगा। शुरुआत में इसे 100 स्कूलों में शुरू किया जाएगा, जिसे बाद में 10,000 स्कूलों तक बढ़ाने की योजना है। वहीं AIIMS दिल्ली के शोधकर्ता Google के MedGemma AI मॉडल की मदद से बीमारियों की पहचान और इलाज के लिए AI टूल बना रहे हैं। इसके अलावा Gemini Live अब संस्कृत, भोजपुरी और मैथिली समेत 25 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करेगा।