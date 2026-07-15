गूगल ने भारत में लॉन्च किया फ्री AI कोर्स, अब मुफ्त में सीखें AI मॉडल्स बनाना

Edited By: Ashutosh Ojha | Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jul 15, 2026, 11:43 AM (IST)
Google I/O Connect India 2026: कंपनी ने AI Research Foundations नाम का एक फ्री AI कोर्स लॉन्च किया है। जिसे गूगल डीपमाइंड ने तैयार किया है। आपको बता दें यह 56 घंटे का कोर्स है। इसके तहत Large Language Models (LLMs) यानी Gemini और ChatGPT को बनाना सिखाया जाएगा। कोर्स पूरा करने के बाद छात्रों को सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इस पहल को देशभर में पहुंचाने के लिए कंपनी ने NASSCOM, IISc बेंगलुरु और AVPN के साथ पार्टनरशिप भी की है। कंपनी का कहना है कि इसकी मदद से भारत में AI स्किल्स सीखने को बढ़ावा मिलेगा। ये प्रोग्राम Google Skills प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध है। और पढें: OpenAI ChatGPT में नए हाई-कंप्यूट फीचर्स लाने जा रही, इनमें से कुछ केवल मिलेंगे सिर्फ Pro यूजर्स के लिए
अब भारत की कंपनियां और स्टार्टअप Gemini 3.5 Flash को Gemini Enterprise प्लेटफॉर्म के जरिए देश के अंदर ही डेटा प्रोसेसिंग के साथ इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके अलावा Google Distributed Cloud की मदद से सरकारी विभाग, बैंक और बाकी रेगुलेटेड सेक्टर भारतीय डेटा सेंटर में Gemini चला सकेंगे। जिसकी वजह से कंपनी के लिए अब डेटा लोकलाइजेशन और देश के नियमों का पालन करना आसान होगा।
साइबर सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए कंपनी ने Sec-Gemini V3 नाम का AI सिक्योरिटी असिस्टेंट भी पेश किया है। जो भारत के कुछ सरकारी और एंटरप्राइज पार्टनर्स को मिलेगा। इसके अलावा, CAPSEM नाम का ओपन-सोर्स सिक्योरिटी टूल भी आया है। जिसकी मदद से AI एजेंट्स का आसानी से पता लगया जा सकता है और किसी सिस्टम को पूरी तरह सुरक्षित रखा जा सकता है। आपको बाता दें AI सुरक्षा पर रिसर्च के लिए Google ने IIT दिल्ली और IIT मद्रास के साथ भी हाथ मिलया है।
गूगल डीपमाइंड ने ATL Saathi नाम का AI असिस्टेंट लॉन्च किया है। जो अटल टिंकरिंग लैब्स (ATL) के शिक्षकों को लेसन प्लान और प्रैक्टिकल लर्निंग एक्टिविटी तैयार करने में मदद करेगा। शुरुआत में इसे 100 स्कूलों में शुरू किया जाएगा, जिसे बाद में 10,000 स्कूलों तक बढ़ाने की योजना है। वहीं AIIMS दिल्ली के शोधकर्ता Google के MedGemma AI मॉडल की मदद से बीमारियों की पहचान और इलाज के लिए AI टूल बना रहे हैं। इसके अलावा Gemini Live अब संस्कृत, भोजपुरी और मैथिली समेत 25 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करेगा।
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