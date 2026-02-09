Published By: Manisha | Published: Feb 09, 2026, 08:39 PM (IST)
Google Pixel 10a स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म हो चुकी है। वहीं, अब फोन की उपलब्धता से जुड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस फोन को आप Flipkart के जरिए खरीद सकेंगे। फ्लिपकार्ट पर फोन को डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव हो चुकी है, जिसके जरिए फोन की उपलब्धता से जुड़ी जानकारी रिवील हो गई है। इसके अलावा, फोन की प्री-बुकिंग किस दिन से लाइव होने वाली है, इसकी भी जानकारी फ्लिपकार्ट पर लिस्ट हो गई है। आइए जानते हैं फोन से जुड़ी डिटेल्स। और पढें: भारत के Sarvam AI ने Google Gemini और ChatGPT को दी चुनौती, बेंचमार्क टेस्ट में छोड़ा पीछे
Flipkart पर Google Pixel 10a फोन को डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव हो गई है। जैसे कि हमने बताया इस साइट के जरिए फोन की उपलब्धता से जुड़ी जानकारी रिवील हो गई है। साथ ही में फोन की प्री-बुकिंग डिटेल्स भी कंफर्म हो गई है। Google Pixel 10a फोन की प्री-बुकिंग 18 फरवरी 2026 से लाइव होगी, जिसे आप Flipkart व Google India के जरिए बुक कर सकेंगे। और पढें: Upcoming Smartphones in February 2026: Vivo V70 सीरीज से लेकर Google Pixel 10a तक, भारत में लॉन्च होंगे ये फोन
फ्लिपकार्ट लिस्टिंग पर फोन का ब्लू कलर मॉडल देखने को मिल रहा है। हालांकि, लीक की मानें तो कंपनी इसमें ग्रीन, रेड और ब्लू कलर ऑप्शन भी पेश कर सकती है। फोन के डिजाइन की बात करें, तो फोन के बैक पर कैप्सूल आकार के कैमरा मॉड्यूल देखा जा सकता है। वहीं, फोन के बाएं किनारे पर पावर बटन व वॉल्यूम बटन स्थित हैं। वहीं, फ्रंट में सेल्फी कैमरा के लिए पंच-होल कटआउट दिय जाने वाला है। और पढें: Google का बड़ा ऐलान, अब सभी Android फोन में आएगा AirDrop जैसा फीचर
लीक फीचर्स की बात करें, तो इस फोन में 6.3 इंच का डिस्प्ले दिया जा सकता है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का होगा। वहीं, डिस्प्ले में 2,000 nits तक की ब्राइटनेस मिल सकती है। इसके अलावा, यह फोन Tensor G4 प्रोसेसर से लैस होने वाला है। फोटोग्राफी के लिए फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिल सकता है, जिसमें 48MP का प्राइमरी कैमरा और 13MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर शामिल हो सकता है। सेल्फी के लिए आपको 13MP का फ्रंट कैमरा मिलने की उम्मीद है।
