7000mAh बैटरी वाले OPPO K13 5G पर शानदार डील, Flipkart से खरीदने पर होगा फायदा

Written By Manisha
Edited By: Manisha| Published By: Manisha|
Published: Feb 08, 2026, 01:44 PM (IST)
OPPO K13 5G के फीचर्स की बात करें, तो फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का साइज 6.67 इंच का है। डिस्प्ले का रेजलूशन 2400 x 1080 पिक्सल है।
OPPO K13 5G फोन में परफॉर्मेंस के लिए कंपनी ने Snapdragon 6 Gen 4 प्रोसेसर दिया है।
OPPO K13 5G फोन में सिंगल 8GB RAM मिलती है। वहीं, स्टोरेज के लिए आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, जो कि 128GB व 256GB के हैं।
OPPO K13 5G में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इस सेटअप में 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। इसके साथ 2MP का सेकेंडरी कैमरा सेटअप का हिस्सा है।
OPPO K13 5G फोन में 16MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है।
OPPO K13 5G फोन में 7000mAh की जंबो बैटरी मौजूद है, जिसके साथ आपको 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा।
OPPO K13 5G फोन के 8GB RAM व 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत Flipkart पर 22,999 रुपये लिस्ट है, जिसे अभी शानदार डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकेगा।
OPPO K13 5G के डिस्काउंट की बात करें, तो इस फोन को फ्लिपकार्ट से बैंक कर्ड के जरिए खरीदने पर अलग से 2000 रुपये का डिस्काउंट ऑफर मिलने वाला है।
Don't Miss Out the Latest Updates. Subscribe to Our Newsletter Today!
Enroll for our free updates
Please confirm that you agree to the terms and conditions.
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information