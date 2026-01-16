Google Photos जल्द ला रहा है कमाल का फीचर, स्मार्टफोन यूजर्स की ये बड़ी परेशानी होगी हल

Google Photos App में जल्द ही एक नई फीचर आने वाली है, जो आपके फोन की बैटरी बचाने में मदद करेगी, अक्सर हम जानते हैं कि Google Photos का बैकअप प्रोसेस हमारी बैटरी को जल्दी खत्म कर देता है खासकर तब जब यह बैकग्राउंड में लगातार फोटोज और वीडियो को अपडेट करता रहता है। अब हाल ही में Google Photos App के वर्जन 7.59 के APK को जांचने पर यह पता चला है कि कंपनी इस समस्या का समाधान करने के लिए एक नए फीचर पर काम कर रही है। इस फीचर का नाम है ‘Optimize backup for battery life’, यानी बैटरी बचाने के लिए बैकअप को ऑप्टिमाइज करना।

यह नया फीचर कैसे बैटरी बचाएगा?

इस नए फीचर के साथ Google Photos अब बैकअप हर समय नहीं करेगा, आसान शब्दों में कहें तो जब आप Google Photos App इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे, तब फोटो और वीडियो का बैकअप बहुत कम होगा। Android Authority के मुताबिक, अगर यह फीचर ऑन है तो नए फोटो और वीडियो तभी बैकअप होंगे जब आप खुद Google Photos App खोलेंगे। इससे फोन बैकग्राउंड में बार-बार काम नहीं करेगा। इसका सीधा फायदा यह होगा कि मोबाइल की बैटरी कम खर्च होगी और फोन ज्यादा देर तक चलेगा खासकर उन लोगों के लिए यह फीचर काफी फायदेमंद होगा, जिन्हें बैटरी जल्दी खत्म होने की समस्या रहती है।

इस फीचर के आने के बाद यूजर्स पर क्या फर्क पड़ेगा?

हालांकि इस फीचर के आने के बाद नए फोटो और वीडियो तुरंत बाकी लिंक किए गए डिवाइस या वेब पर दिखाई नहीं देंगे। इसका मतलब है कि बैकअप अब तुरंत नहीं होगा लेकिन इसके बदले आपको बेहतर बैटरी लाइफ मिलेगी। यह फीचर उन यूजर्स के लिए बहुत यूजफुल होगा जो ज्यादा समय बाहर रहते हैं, ट्रैवल करते हैं या जिनके लिए बैटरी बचाना जरूरी है फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि Google इस फीचर को कब स्थिर वर्जन में सभी यूजर्स के लिए जारी करेगा।

Google Photos ने और कौन-कौन से नए फीचर लॉन्च किए हैं?

Google Photos ने हाल ही में कई नए फीचर्स भी लॉन्च किए हैं। इसमें नया वीडियो एडिटर और वीडियो टेम्पलेट्स शामिल हैं, जो Android और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा अब यूजर्स अपने वीडियो में कस्टम टेक्स्ट और साउंडट्रैक भी जोड़ सकते हैं, पिछले साल नवंबर में ऐप में नए AI टूल्स और Nano Banana की AI-Powered इमेज एडिटिंग फीचर भी जोड़े गए थे, जिन्हें ‘Help me edit’ बटन के जरिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह नई बैटरी ऑप्टिमाइजेशन फीचर यूजर्स के लिए Google Photos को और भी स्मार्ट और यूजफुल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है।