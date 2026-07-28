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SIR 2026: वोटर लिस्ट से कटे नामों की लिस्ट हुई रिलीज, फोन पर घर बैठे ऐसे देखें आपका नाम Deleted List लिस्ट में है या नहीं

SIR 2026 फॉर्म भरने के बाद चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट का पहला ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इस लिस्ट में कई वोटर्स के नाम को काटा गया है। घर बैठे अपने फोन पर देखें आपका नाम लिस्ट में रखा गया है या फिर काट दिया गया है।

Edited by Manisha |Published: Jul 28, 2026, 01:58 PM (IST)

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photo icon प्रतिकात्मक तस्वीर

ECI (Election Commission of India) ने SIR (Special Intensive Revision) प्रक्रिया पूरी होने के बाद कई राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए वोटर्स की लिस्ट का पहला ड्राफ्ट रिलीज कर दिया है। इन राज्यों व केंद्र शासित राज्यों की लिस्ट में मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, उत्तराखंड, चंडीगढ़, ओडिशा, गोवा, छत्तीसगढ़, बंगाल, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव जैसी कई जगहें शामिल है। इस लिस्ट के तहत सरकार ने कई लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आपका नाम इस लिस्ट में रखा गया है या फिर काट दिया गया है। news और पढें: SIR BLO OTP Scam: 'मैं आपका BLO बोल रहा हूं, ओटीपी आया होगा शेयर कर दीजिए'.... इस कॉल से रहें सावधान

अगर आप भी ऊपर बताएं राज्यों व केंद्र शासित राज्यों में रहने वाले हैं, तो आपको भी जरूर चेक कर लेना चाहिए कि SIR फॉर्म भरने के बाद आपका नाम इस लिस्ट में रखा गया है या फिर काट दिया गया है। खास बात यह है कि चुनाव आयोग ने काटे गए नामों की लिस्ट भी Online रिलीज कर दी है। ऐसे में आप घर बैठे अपना नाम इन लिस्ट में चेक कर सकते हैं। प्रोसेस बहुत आसान है। यहां जानें स्टेप-बाय-स्टेप पूरा प्रोसेस। news और पढें: SIR 2026: साल 2002 की वोटर लिस्ट में अपना नाम घर बैठे फोन पर ऐसे ढूंढे, बहुत आसान है तरीका

How to Check SIR 2026 Deleted Name List

पहला स्टेप

सबसे पहले अपने लैपटॉप या फिर स्मार्टफोन में voters.eci.gov.in वेबसाइट ओपन करें।

दूसरा स्टेप

साइट ओपन होने के बाद आपको Download Electoral Roll का सेक्शन दिखेगा। आपको इस पर क्लिक कर देना है।

तीसरा स्टेप

इसके बाद आपको सबसे पहले अपने राज्य का नाम डालना है।

चौथा स्टेप

इसके बाद आपको साल, Roll Type, District, Assembly Constituency और Language जैसी बेसिक डिटेल्स भरनी होगी।

पांचवा स्टेप

सारी डिटेल्स भरने के बाद आपको कैप्चा कोड डालना होगा।

छठा स्टेप

अंत में आपको नीचे दिए गए Part No और Part Name को सिलेक्ट करना होगा।

सातवां स्टेप

सारी जानकारी भरने के बाद Download Selected PDFs पर क्लिक कर दें।

आठवां स्टेप

इसके बाद आपके डिवाइस में एक PDF डाउनलोड हो जाएगा, जिसे ओपन करके आप उस लिस्ट को देख सकते हैं जिसमें उन लोगों का नाम शामिल है, जिनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है।

नाम कटने पर क्या करना होगा?

अगर आपका नाम कट गया है, तो आपको नए सिरे से अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराना होगा। इसके लिए भी आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। आपको बसा चुनाव आयोग के पोर्टल पर जाना होगा और यहां Form 6 भरना होगा। फॉर्म भरते हुए अपनी सभी डिटेल्स आपको देनी होगी। इसके साथ जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी लगाने होंगे।

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SIR 2026 क्या है?

SIR (Special Intensive Revision) है, जिसकी शुरुआत चुनाव आयोग द्वारा कई राज्य व केंद्र शासित राज्यों में की गई है। SIR का मुख्य उद्देश्य मौजूदा वोटर लिस्ट को पहले से ज्यादा बेहतर व पारदर्शी बनाना है। यदि कोई अयोग्य शख्स इस लिस्ट में शामिल है जैसे मृत या फिर फर्जी तो उनका नाम वोटर लिस्ट से कट हो जाना चाहिए। इसके अलावा, कोई योग्य व्यक्ति जिसका नाम वोटर लिस्ट में मौजूद नहीं है, तो उसका नाम जोड़ा जा सके।