Edited by Manisha |Published: Jul 28, 2026, 05:24 PM (IST)
Vodafone Idea (Vi) ने अपने प्रीपेड यूजर्स के लिए नया प्लान लॉन्च किया है। इस प्लान की कीमत मात्र 200 रुपये है। कंपनी का यह लेटेस्ट रिचार्ज प्लान प्रतिद्वंदी कंपनी Jio को सीधी टक्कर देता है। जी हां, जियो कंपनी भी अपने प्रीपेड रिचार्ज पोर्टफोलियो में 200 रुपये का प्लान लेकर आती है। प्लान में मिलने वाले बेनेफिट्स भी लगभग एक-जैसे ही हैं। हालांकि, फिर भी वोडाफोन आइडिया का प्लान जियो के धमाकेदार टक्कर देता है। बेनेफिट्स की बात करें, तो यह प्लान यूजर्स को महीनेभर की वैलिडिटी देते हैं। प्लान में यूजर्स को डेटा के साथ-साथ मनोरंजन से भरपूर ओटीटी बेनेफिट्स भी मिलते हैं। यहां जानें सभी डिटेल्स। और पढें: Airtel vs Jio: किस कंपनी का 200 रुपये का प्लान रहेगा आपके लिए बेस्ट? जानें यहां
वोडाफोन आइडिया के नए 200 रुपये वाले प्लान की बात करें, तो यह प्लान 28 दिन की वैलिडिटी प्रोवाइड करता है। Vodafone Idea के इस प्लान में यूजर्स को 30GB डेटा का एक्सेस मिलता है। डेटा के अलावा, प्लान में मनोरंजन का भी ध्यान रखा गया है। यह प्लान यूजर्स को 20 OTT प्लेटफॉर्म का फ्री सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करता है, जिसमें JioHotstar, Sony LIV, Fancode, Lionsgate Play, ZEE5, Atrangi, Klikk, Chaupal, Manorama MAX, Addatimes, Kanccha Lannka, PlayFlix, OTT Live, ShemarooME Marathi, ShemarooME Gujarati, TimesPlay, YuppTV, NexGTv, Pocket Films जैसे प्लेटफॉर्म शामिल है। और पढें: Jio का नया OTT Pass हुआ लॉन्च, मात्र 200 रुपये खर्च करके 15 OTT का पाएं फ्री एक्सेस
One recharge. Endless entertainment!
Introducing a new value entertainment pack on Vi Movies & TV for our customers. You can now access 20 top OTT platforms, 200+ Live TV channels, 30GB data and Unlimited 5G, all with a single recharge.
Priced at just ₹200 with a validity of… pic.twitter.com/PSzYFfA78v
— Vi_News (@ViNewsOfficial) July 27, 2026
वीआई का यह प्लान कंपनी की साइट पर लाइव हो चुका है। आप इस प्लान को वीआई ऐप या फिर रिचार्ज चैनल्स के जरिए भी एक्टिवेट करा सकते हैं। यह प्लान खासतौर पर उन यूजर्स के लिए है, जो डेटा के साथ-साथ ओटीटी का मजा लेना चाहते हैं।
सिर्फ वोडाफोन आइडिया ही नहीं बल्कि Jio कंपनी भी 200 रुपये का रिचार्ज प्लान लेकर आती है। इस प्लान में भी ग्राहकों को 28 दिन की वैलिडिटी मिलती है। इसके साथ यह प्लान भी 30GB डेटा का एक्सेस देता है। इन सब के अलावा, जियो के इस प्लान में OTT बेनेफिट भी शामिल है।
हालांकि, जियो का यह प्लान यूजर्स को सिर्फ 15 ओटीटी प्लेटफॉर्म का फ्री सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करता है, जिसमें YouTube Premium, Amazon PVME, JioHotstar Mobile + Hollywood, SonyLiv, Zee5, LionsGateplay, Discovery+, Sun NXT, FANCODE, Kancha Lakha, Planet Marathi, Chaupal, Hoichoi, Tarang Plus, Times Play आदि शामिल है।
|फीचर
|Vodafone Idea (Vi) ₹200 Plan
|Jio ₹200 Plan
|कीमत
|₹200
|₹200
|वैलिडिटी
|28 दिन
|28 दिन
|डेटा
|30GB
|30GB
|OTT प्लेटफॉर्म
|20 OTT
|15 OTT
|मुख्य OTT बेनेफिट्स
|JioHotstar, Sony LIV, Fancode, Lionsgate Play, ZEE5, Atrangi, Klikk, Chaupal, Manorama MAX, Addatimes, Kanccha Lannka, PlayFlix, OTT Live, ShemarooME Marathi, ShemarooME Gujarati, TimesPlay, YuppTV, NexGTv, Pocket Films
|YouTube Premium, Amazon Prime, JioHotstar Mobile + Hollywood, Sony LIV, ZEE5, Lionsgate Play, Discovery+, Sun NXT, Fancode, Kancha Lakha, Planet Marathi, Chaupal, Hoichoi, Tarang Plus, Times Play
|किसके लिए बेहतर?
|ज्यादा OTT प्लेटफॉर्म चाहने वाले यूजर्स
|YouTube Premium और Amazon Prime जैसे लोकप्रिय OTT चाहने वाले यूजर्स
|रिचार्ज का तरीका
|Vi App, वेबसाइट और अन्य रिचार्ज चैनल
|MyJio App, वेबसाइट और अन्य रिचार्ज चैनल