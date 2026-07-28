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Vi लाया 200 रुपये का सस्ता प्लान, 30GB डेटा के साथ 20 OTT मिलेंगे फ्री, Jio यूजर्स ने पकड़ा सिर

Vodafone Idea (Vi) ने अपने यूजर्स के लिए Jio जैसा लेकिन बेहतर प्लान पेश किया है। प्लान की कीमत 200 रुपये है, लेकिन इसमें मिलने वाले बेनेफिट्स जियो के प्लान से ज्यादा व बेहतर हैं। यहां जानें सभी डिटेल्स।

Edited by Manisha |Published: Jul 28, 2026, 05:24 PM (IST)

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Vodafone Idea (Vi) ने अपने प्रीपेड यूजर्स के लिए नया प्लान लॉन्च किया है। इस प्लान की कीमत मात्र 200 रुपये है। कंपनी का यह लेटेस्ट रिचार्ज प्लान प्रतिद्वंदी कंपनी Jio को सीधी टक्कर देता है। जी हां, जियो कंपनी भी अपने प्रीपेड रिचार्ज पोर्टफोलियो में 200 रुपये का प्लान लेकर आती है। प्लान में मिलने वाले बेनेफिट्स भी लगभग एक-जैसे ही हैं। हालांकि, फिर भी वोडाफोन आइडिया का प्लान जियो के धमाकेदार टक्कर देता है। बेनेफिट्स की बात करें, तो यह प्लान यूजर्स को महीनेभर की वैलिडिटी देते हैं। प्लान में यूजर्स को डेटा के साथ-साथ मनोरंजन से भरपूर ओटीटी बेनेफिट्स भी मिलते हैं। यहां जानें सभी डिटेल्स। news और पढें: Airtel vs Jio: किस कंपनी का 200 रुपये का प्लान रहेगा आपके लिए बेस्ट? जानें यहां

Vodafone Idea (Vi) Rs 200 Plan

वोडाफोन आइडिया के नए 200 रुपये वाले प्लान की बात करें, तो यह प्लान 28 दिन की वैलिडिटी प्रोवाइड करता है। Vodafone Idea के इस प्लान में यूजर्स को 30GB डेटा का एक्सेस मिलता है। डेटा के अलावा, प्लान में मनोरंजन का भी ध्यान रखा गया है। यह प्लान यूजर्स को 20 OTT प्लेटफॉर्म का फ्री सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करता है, जिसमें JioHotstar, Sony LIV, Fancode, Lionsgate Play, ZEE5, Atrangi, Klikk, Chaupal, Manorama MAX, Addatimes, Kanccha Lannka, PlayFlix, OTT Live, ShemarooME Marathi, ShemarooME Gujarati, TimesPlay, YuppTV, NexGTv, Pocket Films जैसे प्लेटफॉर्म शामिल है। news और पढें: Jio का नया OTT Pass हुआ लॉन्च, मात्र 200 रुपये खर्च करके 15 OTT का पाएं फ्री एक्सेस

Availability and Purchase Options

वीआई का यह प्लान कंपनी की साइट पर लाइव हो चुका है। आप इस प्लान को वीआई ऐप या फिर रिचार्ज चैनल्स के जरिए भी एक्टिवेट करा सकते हैं। यह प्लान खासतौर पर उन यूजर्स के लिए है, जो डेटा के साथ-साथ ओटीटी का मजा लेना चाहते हैं।

Jio Rs 200 Plan

सिर्फ वोडाफोन आइडिया ही नहीं बल्कि Jio कंपनी भी 200 रुपये का रिचार्ज प्लान लेकर आती है। इस प्लान में भी ग्राहकों को 28 दिन की वैलिडिटी मिलती है। इसके साथ यह प्लान भी 30GB डेटा का एक्सेस देता है। इन सब के अलावा, जियो के इस प्लान में OTT बेनेफिट भी शामिल है।

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OTT benefits

हालांकि, जियो का यह प्लान यूजर्स को सिर्फ 15 ओटीटी प्लेटफॉर्म का फ्री सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करता है, जिसमें YouTube Premium, Amazon PVME, JioHotstar Mobile + Hollywood, SonyLiv, Zee5, LionsGateplay, Discovery+, Sun NXT, FANCODE, Kancha Lakha, Planet Marathi, Chaupal, Hoichoi, Tarang Plus, Times Play आदि शामिल है।

फीचर Vodafone Idea (Vi) ₹200 Plan Jio ₹200 Plan
कीमत ₹200 ₹200
वैलिडिटी 28 दिन 28 दिन
डेटा 30GB 30GB
OTT प्लेटफॉर्म 20 OTT 15 OTT
मुख्य OTT बेनेफिट्स JioHotstar, Sony LIV, Fancode, Lionsgate Play, ZEE5, Atrangi, Klikk, Chaupal, Manorama MAX, Addatimes, Kanccha Lannka, PlayFlix, OTT Live, ShemarooME Marathi, ShemarooME Gujarati, TimesPlay, YuppTV, NexGTv, Pocket Films YouTube Premium, Amazon Prime, JioHotstar Mobile + Hollywood, Sony LIV, ZEE5, Lionsgate Play, Discovery+, Sun NXT, Fancode, Kancha Lakha, Planet Marathi, Chaupal, Hoichoi, Tarang Plus, Times Play
किसके लिए बेहतर? ज्यादा OTT प्लेटफॉर्म चाहने वाले यूजर्स YouTube Premium और Amazon Prime जैसे लोकप्रिय OTT चाहने वाले यूजर्स
रिचार्ज का तरीका Vi App, वेबसाइट और अन्य रिचार्ज चैनल MyJio App, वेबसाइट और अन्य रिचार्ज चैनल