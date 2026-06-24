Google Chrome का नया Autofill फीचर क्या है और यह कैसे काम करेगा?

मोबाइल पर किसी फॉर्म को भरना अक्सर लोगों के लिए झंझट भरा काम होता है। छोटी स्क्रीन पर पासपोर्ट नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारी या गाड़ी से जुड़ी डिटेल्स टाइप करना समय लेने वाला और कई बार परेशान करने वाला अनुभव बन जाता है। अब Google इस समस्या को आसान बनाने की तैयारी में है। कंपनी ने Chrome ब्राउजर के लिए नए Autofill फीचर्स जारी किए हैं, जिनकी मदद से Android और iPhone यूजर्स अपने पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और गीड़ी के जुड़ी जानकारी को कुछ ही सेकंड में फॉर्म में भर सकेंगे। यह अपडेट 23 जून 2026 से Android और iOS डिवाइसों पर रोलआउट होना शुरू हो गया है।

पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारी अब मोबाइल पर कैसे भरेगी?

दरअसल, Google ने नवंबर 2025 में Chrome Autofill फीचर को और बेहतर बनाया था। पहले Chrome सिर्फ पासवर्ड, पता और पेमेंट की जानकारी अपने आप भर सकता था। बाद में इसमें पासपोर्ट नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल्स, गाड़ी का VIN नंबर और नंबर प्लेट जैसी जानकारियां सेव करने की सुविधा भी जोड़ दी गई। उस समय यह फीचर केवल कंप्यूटर (डेस्कटॉप) यूजर्स के लिए उपलब्ध था। अब Google इसे Android और iPhone यूजर्स के लिए भी लेकर आया है। यानी अगर आपने ये जानकारी पहले से सेव कर रखी है, तो मोबाइल पर कोई फॉर्म भरते समय बार-बार टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Chrome खुद ही जानकारी भरने का सजेशन देगा।

Google Wallet की मदद से कौन-कौन सी जानकारी ऑटोफिल होगी?

इस नए फीचर में Google Wallet की अहम भूमिका होगी। Chrome, Google Wallet में सुरक्षित रखी गई जानकारी को आपकी अनुमति मिलने पर फॉर्म में अपने आप भर सकेगा। Google का कहना है कि यह जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड रहेगी। इसके अलावा अब Chrome फ्लाइट, होटल और कार रेंटल से जुड़े लॉयल्टी कार्ड की डिटेल्स भी ऑटोफिल कर पाएगा। अगर आपकी गाड़ी की जानकारी Google Wallet में सेव नहीं है, तो Chrome पहली बार फॉर्म भरते समय उसे सेव करने का ऑप्शन देगा। बाद में आप इन सभी जानकारियों को Google Wallet या Chrome की Autofill सेटिंग्स में जाकर आसानी से देख, बदल और मैनेज कर सकेंगे।

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नए फीचर्स कितने सुरक्षित हैं और यूजर्स को क्या फायदे मिलेंगे?

Google ने Autofill को और आसान बनाने के लिए Google Account इंटीग्रेशन भी जोड़ा है। अब अगर आप Chrome में अपने Google अकाउंट से Login हैं, तो किसी वेबसाइट पर Signup या Login करते समय आपका नाम, ईमेल और सेव किया गया घर या ऑफिस का पता अपने आप भर जाएगा। यह फीचर Desktop, Android, iPhone और iPad सभी डिवाइसों पर काम करेगा। Android यूजर्स को Autofill सजेशन के लिए नया इंटरफेस भी मिलेगा, जिससे अलग-अलग सेव किए गए पते और कार्ड को पहचानना आसान होगा। वहीं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए Google ने पासपोर्ट और Identity जैसी जानकारी वाले फीचर को डिफॉल्ट रूप से बंद रखा है। इइसे इस्तेमाल करने के लिए कई डिवाइसों पर बायोमेट्रिक या PIN वेरिफिकेशन की जरूरत होगी।