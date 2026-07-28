Instagram इन दिनों काफी चर्चा में बना हुआ है। दरअसल, पिछले दिनों जंतर-मंतर प्रोटेस्ट के दौरान न्यूज चैनल से ज्यादा कवरेज इंस्टाग्राम Reels पर देखने को मिली थी। इसके अलावा, भारत के प्रधानमंत्री ने भी इंस्टाग्राम रील्स के माध्यम से स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को संबोधित किया था। इसी बीच पीएम मोदी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलोवर्स की संख्या भी पहले से ज्यादा हो चुकी है। इन सब के बीच एक खबर पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। खबर के मुताबिक, अब भारत सरकार जल्द ही फोटो व वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म Instagram को भारत में बैन करने की तैयारी कर रही है। वायरल पोस्ट में ऐप बैन की तारीख को भी रिवील किया गया है। बढ़ती खबरों के बीच खुद सरकार ने इस पर खबरों पर अपना रूख साफ कर दिया है। आइए जानते हैं सभी डिटेल्स। और पढें: Meta Ray-Ban Display Glasses हुए और भी स्मार्ट, नए अपडेट में मिलेंगे ये सब फीचर्स

Instagram भारत में इस दिन होगा Ban?

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जमकर वायरल हो रहा है। इस पोस्ट के मुताबिक, भारत सरकार 25 अगस्त 2026 की रात से भारत में Instagram को बैन कर देगी। साथ ही पोस्ट में यूजर्स को कहा गया है कि जल्द से जल्द वह अपनी इंस्टाग्राम आईडी से जरूरी डेटा निकाल लें। हालांकि, प्रेस इंफॉर्मेंशन ब्यूरो (PIB) की फेक्ट चेक टीम ने इस वायरल पोस्ट को फर्जी करार दिया है। और पढें: Instagram की सीक्रेट ट्रिक, दिखाएगी Viral Reel

PIB Fact Check ने अपने ऑफिशियल X हैंडल पर यह पोस्ट शेयर कर न केवल इस फर्जी खबर की जानकारी दी बल्कि उस दावे को सिरे से नकार भी दिया।



हैंडल के मुताबिक, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट काफी शेयर किया जा रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि भारत सरकार 25 अगस्त की रात से भारत में इंस्टाग्राम को बैन करने वाली है। यह दावा झूठा है। भारत सरकार द्वारा इस तरह का कोई ऐलान नहीं किया गया है। साथ ही पोस्ट में इस तरह की फर्जी खबरों पर विश्वास न करने की सलाह दी गई है। अगर आपको भी इस तरह की खबरें सोशल मीडिया के जरिए प्राप्त होती है, तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल सोर्स के जरिए खबर की पुष्टी करनी चाहिए।

Add Techlusive as a Preferred Source

फर्जी खबरों की पहचान कैसे करें

इस तरह की फर्जी खबरें सबसे पहले सोशल मीडिया के जरिए ही लोगों के बीच फैलाई जाती है। अगर आपको भी WhatsApp के जरिए इस तरह की खबरें पढ़ने को मिलती है, तो उसे पहचानने के कई तरीके हैं। सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट असली है या नकली… उसकी पहचान उसके लिखने के तरीके से की जाती है। फर्जी पोस्ट में अक्सर गलत स्पेलिंग व व्याकरण देखने को मिल जाती है। इसके अलावा, फर्जी खबर लोगों के बीच डर पैदा करने के लिए फैलाई जाती है। ऐसे में इस तरह की खबरों में सनसनीखेज हेडलाइन आदि का इस्तेमाल किया जाता है।