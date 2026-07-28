Meta Ray-Ban Display Glasses हुए और भी स्मार्ट, नए अपडेट में मिलेंगे ये सब फीचर्स

मेटा ने अपने Ray-Ban Display Glasses के लिए नया सॉफ्टवेयर अपडेट जारी किया है। इस अपडेट के बाद यूजर्स को Meta AI का नया और ज्यादा स्मार्ट वर्जन मिलेगा। आपको बता दें अब थ्रेड और इंस्टाग्राम का इस्तेमाल भी सीधे स्मार्ट ग्लासेस से किया जा सकेगा। यह अमेरिका के यूजर्स के लिए रोलआउट होना शुरू हो गया है। और पढें: Meta AI अब बनेगा पर्सनल असिस्टेंट, दिन का शेड्यूल बनाने से लेकर रिसर्च करने तक करेगा कई काम

Meta AI

मेटा ने अपने एआई को नए Muse Spark मॉडल से और ज्यादा स्मार्ट बना दिया है। अब ये पहले से बेहतर तरीके से आपकी बात समझता है, सामने दिख रही चीजों को पहचान सकता है और ज्यादा काम की सलाह देता है। अब आप बोलकर सवाल पूछ सकते हैं, जैसे Hey Meta… और पढें: Apple ला सकता है AI Smart Glasses, फीचर्स और डिजाइन लीक

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अब चश्मे की स्क्रीन पर मौसम, शेयर मार्केट और कैलेंडर जैसी जानकारी भी दिखाई देगी, जिससे बार-बार फोन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और पढें: Ray-Ban Meta Optics Styles Launched: जानिए इस AI चश्मे के फीचर्स और कीमत

Instagram

अब स्मार्ट ग्लास पर इंस्टाग्राम को भी पहले से ज्यादा आसान बना दिया है। अब आप सिर्फ वॉइस कमांड देकर चश्मे से सीधे ऐप पर फोटो शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा Reels को आवाज से सर्च करना, कमेंट देखना और अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ रील शेयर करना भी आसान हो गया है।

Threads

अब मेटा स्मार्ट ग्लास में थ्रेड भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। आप बिना फोन हाथ में लिए अपनी फीड देख सकते हैं, फोटो और वीडियो खोल सकते हैं, पोस्ट को लाइक या रिप्लाई कर सकते हैं और वॉइस कमांड से पोस्ट शेयर भी कर सकते हैं। यानी कहीं लाइन में खड़े हों या सफर कर रहे हों, तब भी आसानी से इसका इस्तेमाल कर पाएंगे।

Neural Handwriting

कंपनी ने अपने Neural Band के लिए नया न्यूरल हैंडराइटिंग फीचर दिया है, जो फिलहाल अमेरिका और कनाडा के Early Access Program में उपलब्ध है। अगर आप ऐसी जगह हैं जहां बोलकर कमांड देना संभव नहीं है, तो अब किसी भी सतह पर उंगली से लिखकर मेटा एआई को कमांड दे सकते हैं। इससे सवाल पूछना, गाने चलाना, मैसेज भेजना या रास्ता ढूंढना जैसे कई काम बिना बोले किए जा सकेंगे।

Roll Out Timeline

यह अपडेट आज से धीरे-धीरे सभी यूजर्स तक पहुंचना शुरू हो गया है। अगर आपके पास अभी तक ये नया अपडेट नहीं आया, तो थोड़ा इंतजार करें और कुछ समय बाद फिर से चेक करें। आपको बता दें अब ये स्मार्ट ग्लासेस कई फीचर्स से लैस हो चुके हैं। जैसे…

इसमें अमेरिका के सभी शहरों में पैदल चलते समय टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन मिलेगा।

20 भाषाओं में लाइव ट्रांसलेशन भी उपल्ब्ध है।

लेंस के अंदर ही Spotify ब्राउज करने जैसी सुविधाएं भी मिलेगी।

इसके अलावा, कंपनी ने ‘In the Lab’ नाम का नया वीडियो भी जारी किया है, जिसमें आम समस्याओं के समाधान और अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के जवाब दिए गए हैं। कंपनी का कहना है कि आने वाले समय में इन स्मार्ट ग्लासेस में और भी नए फीचर्स जोड़े जाएंगे, इसलिए आगे भी ऐसे अपडेट मिलते रहेंगे।