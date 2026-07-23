Google Meet हुआ अपग्रेड, एक फोल्डर में मिलेंगे जरूरी नोट और रिकॉर्डिंग

Google ने अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म Google Meet के लिए नया फीचर लॉन्च किया है। इस नई सुविधा से रिकॉर्डिंग, मीटिंग नोट और ट्रांस्क्रिप्ट अपने आप गूगल ड्राइव में सेव हो जाएंगी। कंपनी का कहना है कि इस टूल को खासतौर पर यूजर्स को ध्यान में रखकर लाया गया है। इससे उन्हें मीटिंग के दौरान अहम नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरी डेटा एक ही जगह स्टोर हो जाएगा। और पढें: Google Workspace में आए ये कमाल के AI फीचर्स, भर-भर के मिलेंगे यूजर्स को फायदे

Google का नया फीचर

गूगल के मुताबिक, नए Organizational फीचर के आने से अब गूगल ड्राइव में खुद-ब-खुद गूगल मीट का अलग से फोल्डर बन जाएगा। इसमें मीटिंग से जुड़ी जरूरी रिकॉर्डिंग और नोट्स स्टोर होंगे, जिन्हें यूजर अपने लिए कभी भी इस्तेमाल कर पाएंगे। और पढें: Google ने AI Pro प्लान को किया अपग्रेड, अब AI Tools के साथ मिलेगा 5TB Cloud Storage, वो भी बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज

इस टूल के आने से यह फायदा होगा कि यूजर्स को अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पडे़गी। वे ड्राइव के फोल्डर से सीधा जानकारी को एक्सेस कर सकेंगे। इससे फोल्डर भी सर्च नहीं करना पड़ेगा। कुल मिलाकर कहें, तो यूजर्स के लिए ऑनलाइन मीटिंग करना बहुत आसान हो जाएगा। और पढें: Google Meet down: यूजर्स हुए परेशान, ऑनलाइन मीटिंग करने में आ रही दिक्कत

कंपनी ने आगे बताया कि इस अपडेट से शेयर की गई रिकॉर्डिंग और नोट्स को भी आसानी एक्सेस किया जा सकेगा। जिन यूजर्स के पास फाइल देखने की अनुमति मिली है, उन्हें ड्राइव के गूगल मीट फोल्डर में सभी फाइल दिखाई देंगी। दिलचस्प बात ये है कि यूजर्स को फाइल की अलग से कॉपी नहीं बनानी पड़ेगी।

बदल गया Meet Recording का नाम

इस अपडेशन के तहत कंपनी ने “Meet Recordings” फोल्डर के नाम को बदलकर “Legacy Meet Recordings” रखा है, जो गूगल मीट फोल्डर में मौजूद है। गूगल का कहना है अभी यूजर्स को दोनों फोल्डर दिख सकते हैं। यह सामान्य है और कुछ समय बाद यह हट जाएगा।

कब होगा रिलीज ?

टेक कंपनी गूगल ने नए फीचर को वर्कस्पेस यूजर्स के लिए रोलआउट करना शुरू कर दिया है। इस फंक्शन का सपोर्ट कुछ यूजर्स को मिलने लगा है। आने वाले दिनों में इसका सपोर्ट दुनियाभर के यूजर्स को मिलने लगेगा।

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2023 में जारी हुआ यह फीचर

अंत में आपको बताते चलें कि गूगल ने साल 2023 में मीट यूजर्स के लिए फ्लोटिंग ऑप्शन को एड किया था। इससे यूजर्स मीटिंग के दौरान फाइल और लिंक जैसा कंटेंट दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं।