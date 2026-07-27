Edited by Manisha |Published: Jul 27, 2026, 04:06 PM (IST)
BSNL Freedom Pack: टेलीकॉम कंपनियों ने 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस से पहले फ्रीडम प्लान व ऑफर्स पेश करने शुरू कर दिए हैं। हाल ही में Jio ने अपने यूजर्स के लिए खास फ्रीडम प्लान पेश किया था। वहीं, अब सरकारी टेलीकॉम कंपनी ने भी अपने यूजर्स के लिए खास फ्रीडम पैक ऑफर पेश कर दिया है। इस ऑफर के तहत कंपनी अपने मौजूदा OTT प्लान को कम दाम में एक्टिवेट करने का मौका दे रही है। यह ओटीटी प्लान खासतौर पर उन यूजर्स के लिए फायदेमंद है, जो कि ओटीटी पर मूवी व शो देखना पसंद करते हैं। यह प्लान यूजर्स को सिर्फ 1 नहीं बल्कि एक-साथ 3 ओटीटी प्लेटफॉर्म का एक्सेस प्रोवाइड करता है। आइए जानते हैं इस ऑफर से जुड़ी सभी डिटेल्स। और पढें: BSNL का 6 महीने वाला शानदार प्लान, मिलेगा 700GB डेटा, कीमत 1500 से कम
BSNL ने अपने ऑफिशियल X हैंडल पर Freedom Pack Offer की जानकारी दी है। इस पोस्ट के जरिए कंपनी ने रिवील किया है कि भारत फाइबर व ब्रॉडबैंड यूजर्स को OTT प्लान पर धमाकेदार ऑफर मिल रहा है। कंपनी अपने पोर्टफोलियो में 199 रुपये का OTT प्लान लाती है, जिसमें यूजर्स को 1 नहीं बल्कि एक-साथ 3 ओटीटी यानी SonyLiv, JioHotstar व Zee5 का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है। हालांकि, फ्रीडम ऑफर के तहत इस सस्ते प्लान को आप और भी कम दाम में एक्टिवेट करा सकेंगे। इस ऑफर के तहत 150 रुपये में ही एक्टिवेट किया जा सकता है। और पढें: BSNL ने उड़ाया गर्दा, 60 दिन की वैलिडिटी वाला धांसू प्लान
From thrilling finishes to unforgettable victories, catch every medal moment with the BSNL Freedom Pack.
Three OTT platforms. One great offer.
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— BSNL India (@BSNLCorporate) July 24, 2026
ध्यान रहे यह कंपनी का लिमिटेड टाइम ऑफर है, जो कि 23 जुलाई से लाइव हो चुका है। प्लान की वैलिडिटी एक्टिवेशन से 30 दिन तक उपलब्ध होगी।
आप कंपनी की साइट से जाकर भी इस प्लान को एक्टिवेट करा सकते हैं। इसके अलावा, बीएसएनएल के व्हाट्सऐप नंबर पर मैसेज करके भी इस प्लान को एक्टिवेट किया जा सकता है। बीएसएनएल का व्हाट्सऐप नंबर 1800-4444 रुपये है।
हाल ही में जियो ने भी फ्रीडम प्लान पेश किया था, जिसकी कीमत 10,000 रुपये है। जी हां, यह प्लान 15 महीने की वैलिडिटी के साथ आता है। प्लान में यूजर्स को 100 Mbps हाई-स्पीड इंटरनेट मिलता है। वहीं, इसमें वॉइस कॉलिंग व 1000 से ज्यादा टीवी चैनल्स व OTT बेनेफिट्स भी शामिल है।
इसी के साथ कंपनी ने 12122 रुपये का भी प्लान पेश किया है, जिसकी वैलिडिटी 1800 महीने की है। इस प्लान में भी आपको 10,000 रुपये वाले प्लान की तरह ही बेनेफिट्स मिलते हैं।