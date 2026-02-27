Google ने लॉन्च किया Nano Banana 2, अब AI से तस्वीरें बनेंगी सुपरफास्ट

Google ने अपनी नई AI इमेज जेनरेशन और एडिटिंग मॉडल Nano Banana 2 लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह अब तक का उनका सबसे तेज और बेहतर विजुअल क्वालिटी वाला मॉडल है। इस मॉडल का यूज Gemini, Google Search और Google Lens जैसे प्लेटफॉर्म्स में किया जा सकेगा। Google CEO संदर पिचाई ने बताया कि Nano Banana 2 न केवल तेजी से इमेज जेनरेट करता है बल्कि इसे वास्तविक दुनिया की जानकारी और वेब से ताजा इमेजेस के आधार पर तैयार किया गया है, जिससे तस्वीरों की क्वालिटी और बेहतर हो गई है। और पढें: क्या Google Pomelli AI से खत्म होंगे स्टूडियो शूट? मिनटों में बनेगी प्रोफेशनल फोटो

Nano Banana 2 क्या कर सकता है?

Nano Banana 2 का मुख्य उद्देश्य यूजर की कल्पना और विचारों को वास्तविक तस्वीरों में बदलना है। यह मॉडल सिर्फ नई तस्वीरें बनाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मौजूदा तस्वीरों को एडिट करने की सुविधा भी देता है। यूजर अपनी भाषा में निर्देश दे सकते हैं और AI तुरंत उसे इमेज में बदल देगा। Nano Banana 2 की खासियत यह है कि यह तेजी से इमेज के साथ-साथ डिटेल्ड, शार्प टेक्सचर और सही कलर भी देता है। और पढें: Google Gemini 3.1 Pro: आ गया गूगल का सबसे एडवांस AI मॉडल, चुटकियों में देगा मुश्किल सवालों के जवाब

Nano Banana 2 को बाकी AI मॉडलों से क्या अलग बनाता है?

Nano Banana 2 एक बहुत ही स्मार्ट मॉडल है, जो रियल लाइफ चीजो को अच्छी तरह समझता है। यह Google के Gemini AI का इस्तेमाल करता है। इसका मतलब है कि आप जो भी डिटेल देंगे, यह उसे समझकर सही और खूबसूरत इमेज बना सकता है। अगर आप किसी व्यक्ति के चेहरे या किसी और चीज को एडिट करना चाहो, तो यह मॉडल उसे असली जैसा ही दिखा सकता है। आप इमेज का साइज, उसमें कितनी चीजें हों और बाकी क्रिएटिव ऑप्शन भी खुद कंट्रोल कर सकते हो। Nano Banana 2 को आप आसानी से Gemini App, Google Search AI Mode, Google Lens और Google Flow वीडियो टूल में इस्तेमाल कर सकते हो।

Nano Banana को पहली बार कब लॉन्च किया था?

Nano Banana को पहली बार पिछले साल अगस्त में लॉन्च किया गया था, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया क्योंकि इसकी हाई-क्वालिटी इमेजेज बहुत सुंदर दिखती थीं फिर नवंबर में Google ने Nano Banana Pro लॉन्च किया। इसमें और भी ज्यादा क्रिएटिव कंट्रोल और स्टूडियो जैसी क्वालिटी वाली सुविधाएं आईं। अब Nano Banana 2 इसे और बेहतर बनाता है, इससे इमेज बनाना और एडिट करना जल्दी, आसान और असरदार हो गया है।