क्या Google Pomelli AI से खत्म होंगे स्टूडियो शूट? मिनटों में बनेगी प्रोफेशनल फोटो

Google ने अपना नया AI Tools Pomelli में 'Photoshoot' फीचर जोड़ा है, जिससे साधारण मोबाइल फोटो भी मिनटों में स्टूडियो जैसी बन सकती है। यह फीचर खासकर छोटे बिजनेस के लिए फायदेमंद है। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Feb 20, 2026, 03:41 PM (IST)

Google ने एक बार फिर AI की दुनिया में बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने अपने नए AI फीचर ‘Photoshoot’ को लॉन्च किया है, जो यूजर्स को कुछ ही मिनटों में स्टूडियो जैसी प्रोफेशनल तस्वीरें बनाने की सुविधा देता है। यह फीचर Pomelli प्लेटफॉर्म के अंदर जोड़ा गया है, जिसे Google Labs ने खासतौर पर छोटे बिजनेस और क्रिएटर्स के लिए तैयार किया है। पिछले कुछ सालों में ऐसा लग रहा था कि AI रेस में Google पीछे छूट रहा है और OpenAI जैसी कंपनियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं, लेकिन अब Google लगातार नए और दमदार AI टूल्स लॉन्च कर रहा है। नया फोटोशूट फीचर पुराने कमर्शियल फोटोग्राफी और स्टूडियो जॉब्स के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। news और पढें: Samsung Galaxy S26 Series में आएगा ये खास AI फीचर, लीक में हुआ खुलासा

Pomelli से किन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा?

Google Labs का Google Pomelli एक नया और एक्सपेरिमेंटल AI मार्केटिंग टूल है। इसे खासतौर पर छोटे बिजनेस और ऑनलाइन सामान बेचने वालों की मदद के लिए बनाया गया है, ताकि वे कम खर्च में अच्छी मार्केटिंग कर सकें। अब इसमें एक नया फोटोशूट फीचर जोड़ा गया है। इसकी मदद से आप अपने मोबाइल से खींची गई साधारण प्रोडक्ट फोटो को प्रोफेशनल स्टूडियो जैसी फोटो में बदल सकते हैं, यानी अब आपको फोटोग्राफर बुलाने, स्टूडियो किराए पर लेने या महंगी एजेंसी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Google के अनुसार यह फीचर ‘Business DNA’ और एडवांस इमेज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। यह आपके ब्रांड के स्टाइल और लुक के हिसाब से फोटो को तैयार करता है। सीधी भाषा में कहें तो अब छोटे दुकानदार भी आसानी से अपने प्रोडक्ट की शानदार और प्रोफेशनल फोटो बना सकते हैं, वो भी घर बैठे। news और पढें: YouTube ने 2026 के लिए नए फीचर्स का किया ऐलान, AI के जरिए बिना रिकॉर्डिंग के बना सकेंगे वीडियो

क्या अब मोबाइल फोटो से ही बन जाएगी स्टूडियो जैसी प्रोफेशनल इमेज?

इस फीचर का इस्तेमाल करना भी काफी आसान है। यूजर को Pomelli प्लेटफॉर्म पर जाकर अपने प्रोडक्ट की एक सामान्य फोटो अपलोड करनी होती है, चाहे वह स्मार्टफोन से ली गई हो। इसके बाद AI सिस्टम खुद ही लाइटिंग, बैकग्राउंड और कंपोजिशन को सुधारकर स्टूडियो जैसा लुक दे देता है। यूजर अलग-अलग टेम्पलेट्स चुन सकते हैं, जैसे क्लीन स्टूडियो बैकग्राउंड या लाइफस्टाइल सीन। इतना ही नहीं, इसमें टेक्स्ट कमांड की सुविधा भी है। उदाहरण के लिए अगर कोई लिखे ‘बैकग्राउंड को जंगल जैसा कर दो’ तो AI उसी अनुसार नई इमेज तैयार कर देता है। तैयार की गई सभी इमेज को डाउनलोड किया जा सकता है या भविष्य के कैंपेन के लिए सेव किया जा सकता है। यह फीचर फिलहाल Google Labs के तहत अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूके जैसे चुनिंदा बाजारों में मुफ्त उपलब्ध है। news और पढें: Year Ender 2025: ये साल AI के मामले में रहा खास, इन 5 चीजों की हुई ज्यादा चर्चा

क्या AI के आने से स्टूडियो जॉब्स पर मंडरा रहा है खतरा?

इस नए AI टूल के आने से स्टूडियो में काम करने वाले लोगों और प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स की चिंता बढ़ गई है। कई फोटोग्राफर, स्टूडियो हेल्पर और छोटी क्रिएटिव एजेंसियां प्रोडक्ट फोटोशूट से ही कमाई करती हैं। अगर छोटे बिजनेस वाले अब AI की मदद से खुद ही अच्छी और प्रोफेशनल फोटो बना लेंगे, तो फोटोशूट करवाने की जरूरत कम हो सकती है। इससे इन लोगों के काम पर असर पड़ सकता है हालांकि बड़े ब्रांड्स और महंगे Ads कैंपेन पर तुरंत ज्यादा असर पड़ने की संभावना कम है क्योंकि वहां अब भी बड़े सेटअप और प्रोफेशनल टीम की जरूरत होती है लेकिन इतना साफ है कि इंडस्ट्री में बदलाव शुरू हो चुका है। AI अब सिर्फ टेस्ट करने वाली चीज नहीं रही, बल्कि धीरे-धीरे काम करने का तरीका बदल रही है।