Google I/O 2024 का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। अब कंपनी ने आखिरकार लंबे इंतजार के बाद इसकी डेट अनाउंस कर दी है। गूगल के इस डेवलपर कॉन्फ्रेंस में कंपनी के कई प्रोडक्ट से पर्दा उठेगा। इसे मेगा इवेंट मे हार्डवेयर यानी स्मार्टफोन के साथ-साथ सॉफ्वेयर अपडेट भी जारी किए जाएंगे। कंपनी इस इवेंट अपने नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को भी पेश कर सकती है। पिछले साल की तरह इस बार भी Google I/O Keynote का आयोजन चुनिंदा लाइव ऑडियंस के सामने होगा। हालांकि, इसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी की जाएगी। आइये, डिटेल में जानते हैं।

Google ने अपने ऑफिशियल एक्स यानी ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके इस अपकमिंग इवेंट की डेट अनाउंस की है। Google I/O 2024 को आयोजन 14 मई, 2024 को किया जाएगा। इसका मतलब अभी लोगों के लिए इस इवेंट के लिए दो महीने का इंतजार करना होगा।

