Google हर खास मौके पर अपना अनोखा Doodle लेकर आता है। आज 15 अगस्त 2023 को भारत अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस दौरान गूगल ने खास एनिमेटेड डूडल पेश किया है। इस डूडल को दिल्ली बेस्ड आर्टिस्ट नम्रता कुमार ने बनाया है। इस डूडल के जरिए उन्होंने भारत की समृद्ध कपड़ा विरासत को दर्शाया गया है, जिसमें विभिन्न हिस्सों के फेमस कपड़ों को एक साथ डूडल में जगह दी गई है।

जैसे ही आप 15 अगस्त 2023 के दिन कुछ सर्च करने के लिए Google सर्च इंजन ओपन करेंगे, तो आपको आजादी के रंग में रंगा यह खूबसूरत डूडल देखने को मिलेगा। इस डूडल पर क्लिक करते ही आपको सर्च रिजल्ट पेज पर डायवर्ट कर दिया जाएगा। इस पेज पर आते ही स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए रंग-बिरंगे पॉपअर्स गिरते दिखाई देंगे।

Diversity, heritage, self-reliance: some of the things that symbolize Indian textiles and their role in shaping in our country 🧵

In honour of the 77th #IndependenceDay, we’re celebrating these textile traditions with this #GoogleDoodle 💙

Read more about it here: 🔗… pic.twitter.com/ZDHIPI43hU

— Google India (@GoogleIndia) August 14, 2023