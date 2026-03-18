WION World Pulse: AI नहीं छीनेगा नौकरी पर... IndiaAI Mission के CEO ने कही ये बड़ी बात

WION World Pulse Summit में AI को लेकर एक बड़ी और अहम चर्चा सामने आई। IndiaAI Mission के CEO Abhishek Singh ने साफ कहा कि AI खुद किसी की नौकरी नहीं छीनता, बल्कि जिन लोगों के पास AI स्किल्स होंगी, वे उन लोगों की जगह ले सकते हैं जिनके पास ये स्किल्स नहीं हैं। यह बात उन्होंने ZEE Media Group के अंग्रेजी न्यूज चैनल WION द्वारा आयोजित World Pulse Summit में कही, उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब पूरी दुनिया में AI को लेकर नौकरियों पर खतरे की चर्चा तेज है। और पढें: WION World PULSE: IndiaAI Mission के CEO अभिषेक सिंह ने कही बड़ी बात, AI क्षेत्र में तेजी से बढ़ने के बाद भी इन दो देशों से है पीछे

क्या AI अब हर सेक्टर और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को बदल रहा है?

इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि आज के समय में AI लगभग हर क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। चाहे बिजनेस हो, हेल्थकेयर, एजुकेशन या सरकारी सेवाएं, हर जगह AI का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि AI अब सिर्फ टेक कंपनियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। ऐसे में जरूरी है कि लोग समय के साथ खुद को अपडेट करें और AI से जुड़ी स्किल्स सीखें, ताकि वे बदलते माहौल में पीछे न रह जाएं। और पढें: AI ने खुद पकड़ लिया कि उसका टेस्ट हो रहा है, Anthropic के Claude Opus 4.6 ने किया सबको हैरान

क्या भारत का टैलेंट AI की रेस में उसे आगे ले जा पाएगा?

Abhishek Singh ने भारत की ताकत पर भी जोर दिया और कहा कि देश की सबसे बड़ी ताकत उसका टैलेंट है। भारतीय इंजीनियर पहले से ही दुनियाभर में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़ा योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के पास बड़ा डेटा और कई भाषाओं का फायदा भी है, जो AI के डेवलपमेंट में मदद कर सकता है। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि AI की दौड़ में भारत अभी USA और China से पीछे है और फिलहाल तीसरे स्थान पर है। और पढें: Google के CEO सुंदर पिचाई ने किया बड़ा ऐलान, नया प्रोजेक्ट भारत को बनाएगा डिजिटल हब

Add Techlusive as a Preferred Source

इस पैनल चर्चा में और कौन एक्सपर्ट्स शामिल थे?

इस पैनल चर्चा में Nitin Pai और Venk Krishnan जैसे एक्सपर्ट्स भी शामिल थे, जहां AI के जरिए Inclusive Growth पर भी बात हुई। चर्चा में यह सवाल भी उठा कि क्या देशों के पास सही टैलेंट है और क्या वे तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी के साथ कदम मिला पा रहे हैं।