FIFA World Cup 2026: AR से Connected Ball तक, इन 5 हाईटेक तकनीकों का हो रहा इस्तेमाल

Published By: Ajay Verma | Published: Jun 14, 2026, 08:20 AM (IST)
FIFA World Cup 2026 का आगाज हो चुका है। दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल टूर्नामेंट में इस बार 48 टीमों ने हिस्सा लिया है, लेकिन इस बार सबकी नजर सिर्फ खिलाड़ियों और उनकी टीमों पर ही नहीं, बल्कि नई टेक्नोलॉजी पर भी है, जिनका उपयोग दर्शकों को बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए इस प्रतियोगिता में दिया गया है। हम आपको यहां टूर्नामेंट में इस्तेमाल किए जाने वाली टॉप-5 तकनीकों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनसे फैंस और खिलाड़ियों दोनों का एक्सपीरियंस शानदार बनेगा। आइए जानते हैं… और पढें: आ गया भारत का पहला AI वीडियो जनरेशन मॉडल Varya, सेकेंडों में बनाएगा वीडियो
FIFA World Cup 2026 में एआई यानी ऑगमेंटेड रियलिटी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इससे स्टेडियम में बैठे दर्शक अपने स्मार्टफोन या विशेष डिवाइस की मदद से खिलाड़ियों के आंकड़ों से लेकर रिप्ले तक को रियल-टाइम में देख सकेंगे। इससे लोगों का अनुभव पहले से ज्यादा इंटरैक्टिव और रोमांचक हो जाएगा। और पढें: FIFA World Cup 2026: Instagram, Facebook और WhatsApp को मिले फुटबॉल थीम फीचर्स
फीफा वर्ल्ड कप में खास तकनीक वाली फुटबॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बॉल के अंदर विशेष सेंसर लगाए गए हैं, जो उसकी हर मूवमेंट को मॉनिटर करके डेटा तैयार करते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस टेक से ऑफसाइड और हैंडबॉल जैसे मामलों से जुड़े फैसले लेने में आसानी होगी। और पढें: Meta का बड़ा ऐलान, Edits ऐप में जल्द आ रहा AI असिस्टेंट और Desktop सपोर्ट
फीफा वर्ल्ड कप को बेहतर बनाने के लिए स्मार्ट स्टेडियम तकनीक का उपयोग किया गया है, जिससे लोगों को स्टेडियम में हाई-स्पीड इंटरनेट मिलेगा। डिजिटल टिकट मिलेगी। इसके अलावा, सुरक्षा प्रणाली बेहतर होगी, जिससे भीड़ को आसानी से कंट्रोल किया जा सकेगा।
इस टूर्नामेंट में एनएफसी की तरह Fan ID कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कार्ड स्टेडियम के सूचना केंद्रों पर मिल रहे हैं। इनकी खासियत है कि इन्हें फोन पर टैप करते ही फैंस को उनकी पसंद के अनुसार खास वर्ल्ड कप मर्चेंडाइज, स्टेडियम से जुड़ी जानकारी मिलेगी।
इस बार फीफा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तकनीक का उपयोग किया गया है, जिससे मैच के दौरान खिलाड़ियों की हर गतिविधि को मॉनिटर किया जा रहा है। इससे टीम्स रणनीति बनाने के साथ खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बेहतर तरीके से समझ सकेंगी।
1. FIFA World Cup में इस बार कितनी टीमों ने हिस्सा लिया है ?
Ans. इस टूर्नामेंट में 48 टीमों ने हिस्सा लिया है।
2. इस मेगा टूर्नामेंट की मेजबानी कौन-से देश कर रहे हैं?
Ans. फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी अमेरिका, कनाड़ा और मेक्सिको कर रहे हैं।
3. इस प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई ?
Ans. इस टूर्नामेंट का आगाज 11 जून 2026 से हुआ है।
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