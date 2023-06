Elon Musk ने जुकरबर्ग को दिया ‘cage match’ खेलने का चैलेंज, Zuckerberg ने मांगा लोकेशन

Twitter के मालिक Elon Musk ने Facebook के CEO मार्क जुकरबर्ग को ‘cage match’ खेलने का चैलेंज दिया, जिसे Zuckerberg ने एक्सेप्ट करते हुए लोकेशन भेजने के लिए कहा है। दरअसल, मार्क जुकरबर्ग कई बार खुद को बडिंग jiu-jitsu चैम्पियन कहते हैं। उन्होनें अपनी Instagram स्टोरी में इसका जिक्र भी किया है। मार्क जुकरबर्ग ने अपनी इंस्टा स्टोरी में बताया कि वो jiu-jitsu के लीजेंड प्लेयर Mikey Musumeci से इसकी पैंतरेबाजी सीख रहे हैं। एलन मस्क को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने मजाकिया अंदार में जुकरबर्ग को ‘cage match’ खेलने का चैलेंज दे दिया। Also Read - Twitter का वीडियो और क्रिएटर पर रहेगा पूरा फोकस, जल्द बनेगा 'सुपर ऐप'

एलन मस्क ने अपने ट्वीट में कहा कि मुझे विश्वास है कि यह पृथ्वी जुकरबर्ग के अंगूठे के नीचे कोई अन्य विकल्प होने का इंतजार नहीं कर सकती। कम से कम यह समझदारी होगी। वहां एक पल के लिए चिंता हुई थी। मस्क के इस ट्वीट पर कई यूजर्स ने अपने रिप्लाई किए। एलन मस्क के ट्वीट पर एक यूजर ने चेताते हुए लिखा है कि उन्हें मार्क जुकरबर्ग से बचकर रहना चाहिए क्योंकि वो इन-दिनों Jiu-jitsu सीख रहे हैं, जिसपर मस्क ने कहा कि वो ‘cage match’ के लिए तैयार हैं। जबाब में मार्क जुकरबर्ग ने एलन मस्क के ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए अपनी इंस्टा स्टोरी में लोकेशन भेजने के लिए कहा है। Also Read - Elon Musk ने दो बार बोला 'Nothing', Carl Pei को हो गई टेंशन

I’m sure Earth can’t wait to be exclusively under Zuck’s thumb with no other options. Also Read - Elon Musk ने Microsoft को दी धमकी, कहा- कर देंगे मुकदमा

At least it will be “sane”. Was worried there for a moment 😅.

— Elon Musk (@elonmusk) June 21, 2023