Dell ने XPS सीरीज के तीन धांसू लैपटॉप को भारत में किया लॉन्च, जानें कीमत

Dell ने XPS 17, XPS 15 और XPS 13 Plus के 2023 एडिशन को भारत में लॉन्च कर दिया है। इन तीनों नए लैपटॉप का डिजाइन शानदार है और इनकी बॉडी में मेटल का इस्तेमाल किया गया है। इन तीनों लैपटॉप में स्मूथ वर्किंग के लिए लेटेस्ट 13th Gen Intel Core प्रोसेसर दिया गया है। इसके अलावा, नए लैपटॉप में क्वाड-स्पीकर, डुअल सेंसर और Windows Hello फेस रिकॉग्नेशन का सपोर्ट मिलता है।

Dell XPS 17

यह लैपटॉप कंपनी के शानदार लैपटॉप्स में से एक है। इस लैपटॉप में 17 इंच की बड़ी स्क्रीन दी गई है। बेहतर गेमिंग के लिए लैपटॉप में 13 जनरेशन का इंटेल कोर प्रोसेसर और NVIDIA GeForce RTX 4070 GPU दिया गया है। साथ ही, लैपटॉप में 32GB DDR5 RAM मिलती है। वहीं, यह लैपटॉप विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है।

Dell XPS 15

डेल का कहना है कि पोर्टेबिलिटी और पावर के मामले में यह लैपटॉप शानदार है। इस लैपटॉप में 3.5K रेजलूशन वाला OLED टच डिस्प्ले दिया गया है। इसकी स्क्रीन पर Corning Gorilla Glass 6 लगा है, जो इसे टूटने से बचाता है। साथ ही, लैपटॉप में 13th Gen Intel Core चिपसेट, NVIDIA GeForce RTX 4050 GPU और 32GB DDR5 RAM दी गई है। इसकी इंटरनल स्टोरेज को 1TB तक बढ़ाया जा सकता है।

Dell XPS 13 Plus

इस लैपटॉप में विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ 13 इंच का UHD+ डिस्प्ले दिया गया है। इसका रेजलूशन 4K है। इसमें ग्लास टचपैड लगा है। पावर के लिए लैपटॉप में 13th जनरेशन का इंटेल कोर प्रोसेसर और Iris Xe ग्राफिक का सपोर्ट दिया गया है। इसके अलावा, लैपटॉप में दमदार रैम और स्टोरेज मिलती है।

कितनी है तीनों लैपटॉप की कीमत

Dell XPS 15 9530 लैपटॉप की शुरुआती कीमत 2,49,990 रुपये है, जबकि XPS 13 Plus लैपटॉप 1,99,990 रुपये की शुरुआती कीमत पर मिल रहा है। वहीं, XPS 17 9730 लैपटॉप को 2,99,990 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीदा जा सकता है। ये तीनों लैपटॉप ऑफिशियल वेबसाइट के साथ-साथ ऑफलाइन स्टोर और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं।

Alienware M16 गेमिंग लैपटॉप की डिटेल

बता दें कि लैपटॉप ब्रांड डेल ने कुछ दिन पहले Alienware M16 गेमिंग लैपटॉप को इंडियन मार्केट में उतारा था। इस लैपटॉप का स्टार्टिंग प्राइस 1,84,990 रुपये है। इस लैपटॉप में 16 इंच की QHD प्लस स्क्रीन दी गई है। इसके डिस्प्ले के रिफ्रेश रेट को यूजर अपने हिसाब से 165Hz से 240Hz के बीच सेट कर सकते हैं।

इस लैटॉप में बेहतर गेमिंग अनुभव प्रदान करने के लिए 13th Gen Intel Core i9 चिप और NVIDIA GeForce RTX 4080 GPU दिया गया है। इसके साथ ही लैपटॉप में 9TB की इंटरनल स्टोरेज और विंडोज 11 का सपोर्ट मिलता है।