Anthropic ने अपना नया AI मॉडल किया पेश, Claude Sonnet 5 करेगा इंसानों जैसा काम

AI कंपनी Anthropic ने अपना नया Claude Sonnet 5 AI मॉडल पेश कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह मॉडल पहले के Claude Sonnet 4.6 की तुलना में ज्यादा तेज, समझदार और Agentic AI टास्क करने में बेहतर है। Agentic AI का मतलब ऐसे AI से है जो किसी काम को पूरा करने के लिए खुद कई स्टेप्स सोचकर पूरा कर सके। कंपनी के अनुसार, Claude Sonnet 5 कम कीमत में बेहतर परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार किया गया है। इसे दुनियाभर के यूजर्स के लिए उपलब्ध करा दिया गया है। शुरुआती ऑफर के तहत 31 अगस्त तक इसकी कीमत 10 लाख इनपुट टोकन के लिए 2 डॉलर और 10 लाख आउटपुट टोकन के लिए 10 डॉलर रखी गई है। इसके बाद इसकी सामान्य कीमत 3 डॉलर और 15 डॉलर होगी, बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए Anthropic ने Chat, Claude Code, Claude Platform और Cowork की यूज सीमा भी बढ़ा दी है। और पढें: Anthropic के AI मॉडल Mythos 5 पर लगी कुछ पाबंदियों पर अमेरिका ने दी ढील, क्या भारत को मिलेगी राहत?

Claude Sonnet 5 पुराने मॉडल से कितना बेहतर और ज्यादा स्मार्ट है?

Claude Sonnet 5 में कई नए सुधार किए गए हैं। कंपनी का कहना है कि यह मॉडल Agentic Search में पहले से बेहतर है, यानी यह खुद जानकारी खोजकर ज्यादा सही जवाब दे सकता है। इसकी परफॉर्मेंस कई मामलों में कंपनी के महंगे Opus 4.8 मॉडल जैसी है, लेकिन इसकी कीमत कम रखी गई है। कोडिंग टेस्ट SWE-bench Pro में इसने 63.2% स्कोर हासिल किया, जबकि Sonnet 4.6 का स्कोर 58.1% था। इसके अलावा दूसरे बड़े AI टेस्ट में भी इसने अच्छा प्रदर्शन किया। कंपनी के मुताबिक, यह मॉडल कई बार अपने जवाब खुद दोबारा जांच लेता है, गलत या खतरनाक रिक्वेस्ट को बेहतर तरीके से पहचानकर मना कर देता है, साइबर हमलों से ज्यादा सुरक्षित है और पहले की तुलना में कम गलत जानकारी (Hallucination) देता है। और पढें: लॉन्च के कुछ दिन बाद ही बंद हुए Anthropic के ये AI मॉडल, आखिर क्यों?

Anthropic ने AI मॉडल को लेकर क्या जानकारी दी?

Anthropic ने सिर्फ नया AI मॉडल ही लॉन्च नहीं किया, बल्कि अपने दो बड़े AI मॉडल Claude Mythos 5 और Fable 5 को लेकर भी बड़ी जानकारी दी है। कंपनी ने बताया कि अमेरिकी सरकार ने इन दोनों AI मॉडल पर लगा एक्सपोर्ट बैन हटा दिया है। कुछ हफ्ते पहले सुरक्षा कारणों से इन एडवांस AI मॉडल को दूसरे देशों के यूजर्स के लिए उपलब्ध कराने पर रोक लगा दी गई थी। अब बैन हटने के बाद Fable 5 फिर से दुनियाभर के यूजर्स के लिए Claude Platform, Claude.ai, Claude Code और Claude Cowork पर उपलब्ध हो गया है। इसके अलावा Pro, Max, Team और कुछ Enterprise यूजर्स के लिए 7 जुलाई तक साप्ताहिक इस्तेमाल की सीमा 50% बढ़ा दी गई है। और पढें: Anthropic ने पेश किया नया Claude Fable 5, क्या ये आम यूजर्स के लिए अब तक का सबसे एडवांस AI है?

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इन नए AI मॉडल्स से यूजर्स और कंपनियों को क्या फायदा मिलेगा?

वहीं Claude Mythos 5 को फिलहाल अमेरिकी सरकार की मंजूरी मिलने के बाद चुनिंदा अमेरिकी कंपनियों के लिए दोबारा शुरू किया गया है। कंपनी का कहना है कि वह जल्द ही Fable 5 को AWS, Google Cloud और Microsoft Foundry जैसे क्लाउड प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है। Anthropic का मानना है कि Claude Sonnet 5 और दोबारा उपलब्ध कराए गए Mythos 5, Fable 5 जैसे मॉडल AI को पहले से ज्यादा तेज, सुरक्षित और किफायती बनाएंगे। आने वाले समय में इन मॉडलों का इस्तेमाल कोडिंग, रिसर्च, एजेंट आधारित ऑटोमेशन और बड़े बिजनेस वर्कफ्लो में और तेजी से बढ़ सकता है।