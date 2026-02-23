Anthropic ने अपने AI कोडिंग टूल Claude Code में एक नया फीचर किया लॉन्च, अब मिलेगा ये बड़ा फायदा

AI कंपनी Anthropic ने अपने फेमस AI कोडिंग टूल Claude Code में एक नया फीचर लॉन्च किया है, जिसका नाम है Claude Code Security, यह फीचर डेवलपर्स को उनके पूरे कोडबेस को स्कैन करने और उसमें मौजूद सुरक्षा खामियों (security flaws) को पहचानने में मदद करेगा। इतना ही नहीं यह टूल उन खामियों को ठीक करने के लिए अपने आप सॉफ्टवेयर पैच भी सुझाएगा। कंपनी ने बताया कि कई बार पुराने सिक्योरिटी टूल्स सिर्फ पहले से पहचाने गए पैटर्न को ढूंढते हैं, लेकिन यह नया फीचर इंसान की तरह कोड को समझकर यह देखता है कि अलग-अलग हिस्से आपस में कैसे जुड़े हैं और डेटा कैसे आगे बढ़ रहा है। इससे मुश्किल और छिपी हुई खामियां भी सामने आ सकती हैं, फिलहाल यह सुविधा सीमित संख्या में पेड Claude Enterprise और Team यूजर्स के लिए उपलब्ध होगी, जबकि ओपन-सोर्स प्रोजेक्ट्स के मेंटेनर्स को प्राथमिकता दी जाएगी। और पढें: कोडिंग करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी! Anthropic ने लॉन्च किया Claude Sonnet 4.6

AI टूल्स से बने वेबसाइट्स और ऐप्स में सुरक्षा खामियां बढ़ रही हैं

यह नया फीचर ऐसे समय में आया है जब बड़ी संख्या में लोग AI टूल्स की मदद से बिना ज्यादा कोडिंग की नॉलेज के वेबसाइट और ऐप बना रहे हैं। कई बार ऐसे यूजर्स को यह समझ नहीं होती कि उनके AI से बने कोड में कौन-सी सुरक्षा कमियां हो सकती हैं, हाल ही में AI सिक्योरिटी स्टार्टअप Tenzai की एक रिपोर्ट में बताया गया कि OpenAI, Anthropic, Cursor, Replit और Devin जैसे AI टूल्स से बनी वेबसाइट्स को हैकर्स धोखा देकर संवेदनशील डेटा लीक करा सकते हैं या गलत तरीके से पैसे ट्रांसफर करवा सकते हैं। ऐसे मामलों को देखते हुए Claude Code Security जैसे फीचर की जरूरत और भी बढ़ जाती है क्योंकि यह न सिर्फ खामियां ढूंढता है बल्कि उन्हें ठीक करने का सुझाव भी देता है। और पढें: India AI Impact Summit 2026: Anthropic और Infosys की हुई बड़ी पार्टनरशिप, AI Agent बदलेंगे बिजनेस के तरीके

Claude Code Security कोड कैसे चेक करता है

कंपनी के मुताबिक Claude Code Security एक मल्टी-स्टेज वेरिफिकेशन प्रोसेस के तहत काम करता है। सबसे पहले AI Code का एनालिसिस करता है, फिर संभावित समस्याओं को चिन्हित करता है और उनके समाधान सुझाता है, लेकिन कोई भी बदलाव अपने आप लागू नहीं होता। अंतिम फैसला हमेशा इंसानी डेवलपर का ही होता है। सिस्टम फॉल्स पॉजिटिव यानी गलत चेतावनियों को भी फिल्टर करता है और अपने सर्च की दोबारा जांच करता है। सभी निष्कर्ष एक यूनिफाइड डैशबोर्ड में दिखाए जाते हैं, जहां डेवलपर्स AI द्वारा सुझाए गए पैच को ध्यान से देख सकते हैं। हर समस्या को उसकी गंभीरता और Claude के भरोसे के स्तर के आधार पर ग्रेड किया जाता है, ताकि टीम तय कर सके कि किस चीज को पहले ठीक करना है। और पढें: Anthropic ने Claude के फ्री प्लान में जोड़े 4 नए फीचर्स, अब मिलेंगी Pro और Max जैसी खासियतें मुफ्त

Anthropic खुद अपने कोड के लिए Claude का इस्तेमाल करता है

Anthropic ने बताया कि वे अपने खुद के कोड की जांच करने के लिए भी Claude का इस्तेमाल करते हैं। कंपनी के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर माइक क्रिगर के मुताबिक, कंपनी में AI टूल्स का इतना ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है कि लगभग पूरा (100%) कोड Claude की मदद से तैयार होता है। Claude Code Security को कई ‘Capture-the-Flag’ Competitions में टेस्ट किया गया है और Pacific Northwest National Laboratory के साथ मिलकर महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा पर भी इसका प्रयोग किया गया। कंपनी का कहना है कि उनके रिसर्चर्स ने Claude Opus 4.6 मॉडल की मदद से प्रोडक्शन ओपन-सोर्स कोड में 500 से ज्यादा नई खामियां ढूंढी हैं, जिनके बारे में पहले कोई नहीं जानता था। अब Anthropic मेंटेनर्स के साथ मिलकर इन खामियों को सही करने की जिम्मेदारी से प्रक्रिया पर काम कर रही है और भविष्य में ओपन-सोर्स कम्युनिटी के साथ मिलकर सुरक्षा के प्रयास और बढ़ाने की योजना बना रही है।