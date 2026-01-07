CES 2026: HP OmniBook Ultra 14, OmniBook और EliteBook X G2 सीरीज लॉन्च, जानिए कीमत

CES 2026 में HP ने कंज्यूमर और बिजनेस लाइनअप को रिफ्रेश कर OmniBook Ultra 14 व EliteBook X G2 सीरीज को उतारा है। इन दोनों लाइनअप के लैपटॉप में बेहतर फंक्शनिंग के लिए पावरफुल प्रोसेसर और रैम दी गई है। इनमें बड़ी स्टोरेज मिलती है। इन लैपटॉप्स में AI फीचर्स का सपोर्ट दिया गया है, जिससे काम फटाफट निपटाया जा सकेगा। साथ ही, कई दिन चलने वाली बैटरी मिलती है। और पढें: CES 2026: Motorola ने अपना फोल्डेबल स्मार्टफोन Razr Fold किया पेश, जानें फीचर्स से लेकर कैमरा तक सब कुछ

HP OmniBook Ultra 14

एचपी का ओमनीबुक अल्ट्रा 14 को Snapdragon X2 Elite और Intel Core Ultra के साथ लाया गया है। इसमें समय पर टास्क पूरा करने के लिए AI टूल मिलते हैं। इस लाइनअप के लैपटॉप का वजन पुराने लैपटॉप के मुकाबले 52 प्रतिशत कम है। इनमें 14 इंच की 3के OLED स्क्रीन मिलती है। इनकी बॉडी को MIL-STD-810 का सर्टिफिकेशन मिला है। इसका मतलब है कि लैपटॉप गिरने पर भी डैमेज नहीं होंगे। और पढें: CES 2026: Lenovo लाया रोलेबल डिस्प्ले वाला Legion Pro लैपटॉप, SteamOS वाले Legion Go कंसोल से उठाया पर्दा

इस लाइनअप में 2-इन-1 OmniBook Ultra Flip लैपटॉप को भी जोड़ा गया है। इसकी स्क्रीन को 360 डिग्री तक घुमाया जा सकता है। इसमें 14 इंच का OLED डिस्प्ले है। इसका रेजलूशन 2880 × 1800 पिक्सल और ब्राइटनेस 500 निट्स है। इसको लो-ब्लू लइट का सपोर्ट मिला है। और पढें: CES 2026 में Asus का जलवा, नए ROG Zephyrus Laptop और ROG G1000 गेमिंग डेस्कटॉप हुए लॉन्च

इस लाइनअप के लैपटॉप की बैटरी फुल चार्ज में मल्टी-टास्किंग के दौरान 16.5 घटे तक चलती है। इसका वीडियो के साथ बैटरी टाइम 20.5 घंटा है। इसको फास्ट चार्जिंग मिली है। कंपनी का दावा है कि इसकी बैटरी 45 मिनट में 50 प्रतिशत चार्ज हो जाती है।

OmniBook

ओमनीबुक सीरीज में OmniBook X, OmniBook 7, OmniBook 5 और OmniBook 3 को जोड़ा गया है। इन सभी लैपटॉप की कीमत अलग हैं। इन्हें ऑफिस वर्क के लिए डिजाइन किया गया है। सीमलेस फंक्शनिंग के लिए लैपटॉप में AMD, Intel व Qualcomm के प्रोसेसर दिए गए हैं। इनमें AI फीचर्स और विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है।

EliteBook X G2 सीरीज

एंटरप्राइज कस्टमर्स के लिए एचपी ने EliteBook X G2 सीरीज को डिजाइन किया है। इस लाइनअप में आने वाले लैपटॉप में AMD, Intel और Qualcomm के प्रोसेसर व एनपीयू दिए गए हैं। इसके चुनिंदा मॉडल का वजन 1 किलोग्राम से कम है। इनमें WUXGA 3K Tandem OLED डिस्प्ले, रीडिजाइन्ड कीबोर्ड और Wolf Security दी गई है। इससे यूजर्स का डेटा सुरक्षित रहेगा।

कीमत और उपलब्ध्ता

कंपनी के अनुसार, OmniBook Ultra 14 की कीमत 1549 डॉलर (करीब 1,39,814 रुपये) रखी गई है। OmniBook 5 सीरीज का प्राइस 849 डॉलर यानी करीब 76,670 रुपये से शुरू होता है। OmniBook 3 सीरीज को 499 डॉलर (करीब 45,100 रुपये) के प्राइस टैग के साथ लिस्ट किया गया है। हालांकि, अभी तक OmniBook X सीरीज, OmniBook 7 सीरीज, EliteBook X G2a और G2q मॉडल की कीमत का ऐलान नहीं किया गया है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों इन लैपटॉप की कीमत की घोषणा की जा सकती है।