ASUS ने भारत में आज प्रीमियम All-in-One A5 सीरीज डेस्कटॉप लॉन्च कर दिया है। इसे खास तौर पर स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। ASUS AiO A5 (A5402) फीचर्स की बात करें, तो इस डेस्कटॉप में 13th Generation Intel Core i5-1340P प्रोसेसर दिया गया है। इसके साथ 16GB RAM और 512GB PCIe Gen 4 SSD स्टोरेज मिलती है। इस डेस्कटॉप के साथ सिल्वर-ग्रे रंग का वायरलेस कीबोर्ड और वायरलेस ऑप्टिकल माउस दिया गया है। आइए जानते हैं इस डेस्कटॉप की कीमत, उपलब्धता और फीचर्स से जुड़ी सभी जानकारी।

कंपनी ने ASUS AiO A5 (A5402) डेस्कटॉप की शुरुआती कीमत 94,900 रुपये तय की है। यह डेस्कटॉप ब्लैक कलर ऑप्शन में आता है। उपलब्धता की बात करें, तो डेस्कटॉप की सेल आज 20 जून से ASUS e-shop, ASUS Stores, Flipkart और Amazon के माध्यम से शुरू हो गई है।

Introducing the all-new ASUS AiO A5402! 🎉✨

Experience the perfect blend of power and convenience with the latest 13th Gen Intel Core i5 processors, a stunning touchscreen display, and all your needs in one place! 💻#ASUSIndia #AllInOnePC #ASUSAiOA5402 #AllInOnePerfection

— ASUS India (@ASUSIndia) June 20, 2023