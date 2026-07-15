आपके iPhone में छिपे ये 5 कमाल के फीचर्स, आज ही करें ट्राई

iPhone में ऐसे कई शानदार फीचर्स मौजूद हैं, जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता। बता दें ज्यादातर लोग फोन का इस्तेमाल सिर्फ कॉल, चैट, कैमरा और सोशल मीडिया के लिए करते हैं, जबकि एप्पल के इस फोन में कई ऐसे छिपे हुए टूल्स हैं जो आपके रोजमर्रा के काम को आसान बना देंगे। Techlusive की टीम आपके लिए ऐसे हैक्स लेकर आई है, जिसकी मदद से आप कई काम आसानी से कर पाएंगे। जैसे… और पढें: iPhone के 5 सीक्रेट फीचर्स, 90% कॉलेज स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं यूज करना!

सिर्फ कैमरे से किसी चीज की जानकारी तुरंत पता कर पाएंगे।

फोन के कीबोर्ड को Trackpad बदल सकते हैं।

मोबाइल के पीछे टैप करके करें कई काम भी हो जाएंगे।

आइए जानते हैं iPhone के 5 ऐसे Hidden Features, जिनके बारे में हर यूजर को पता होना चाहिए… और पढें: अपनी हैंडराइटिंग में लिखें मैसेज, जानें कैसे

Visual Intelligence

कई बार ट्रैवल या शॉपिंग करते वक्त आपको ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं होती। ऐसे में iPhone के Visual Intelligence फीचर का इस्तेमाल करें। इसके लिए बस कैमरा उस चीज की तरफ करना होगा। उसके बाद फोन की स्कीन पर उसकी डिटेल्स आ जाएंगी।

iPhone keyboard

फोन पर टाइप करते समय अगर कोई शब्द गलत हो जाए, तो उसे ठीक करना मुश्किल होता है। इसके लिए iPhone में एक Trackpad फीचर देता है। इसके लिए बस कीबोर्ड के Space Bar को कुछ देर दबाकर रखना होगा। उसके बाद पूरा कीबोर्ड Trackpad की तरह काम करेगा और आप आसानी से Cursor को जहां चाहें वहां ले जाकर ऐसी गलती ठीक कर सकते हैं।

Back Tap Feature

iPhone में Screenshot लेने, App खोलने या Screen Lock करने के लिए एक खास Back Tap फीचर भी दिया है। इससे मदद बस फोन के पीछे दो बार टैप करने होगा और आपका काम हो जाएगा। इसको सेटअप करने के लिए Settings में जाकर Accessibility पर क्लिक करें फिर Touch के अंदर एक Back Tap नाम का ऑप्शन मिलेगा। यहां आप अपने हिसाब से Shortcut सेट कर लें।

Safari Hacks

अगर आप Safari में कोई लंबा Article या Website पढ़ रहे हैं और उसमें किसी खास शब्द या जानकारी को ढूंढ़ना चाहते हैं, तो बार-बार स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है। बस Address Bar पर टैप करें और जिस शब्द को ढूंढ़ना है उसे टाइप करें। फिर ब्राउजर तुरंत उस शब्द से जुड़े रिजल्ट दिखा देगा।

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Timer Tricks

अगर आप बार-बार Timer इस्तेमाल करते हैं, जैसे खाना बनाते समय, Exercise करते समय या पढ़ाई के दौरान, तो हर बार Clock App खोलने की जरूरत नहीं है। इसके लिए बस Control Centre खोलें, Timer आइकन को दबाकर रखें और Slider की मदद से समय चुन लें। इसके बाद एक टैप में Timer शुरू हो जाएगा।