Apple ने रोलआउट करना शुरू किया iOS 27 Public Beta, Siri AI में आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कैसे करें इंस्टॉल और क्या बदला

Apple ने iOS 27 का Public Beta वर्जन रिलीज कर दिया है। कंपनी ने पिछले महीने WWDC 2026 इवेंट में इसे पेश किया था। अब बीटा यूजर्स पहले से ही इसके नए फीचर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बता दें इस अपडेट की सबसे बड़ी खासियत Siri AI है, जो कफी स्मार्ट हो चुकी है। इसके अलावा Photos, Safari, Passwords, Calendar, Shortcuts, Messages और AirPods जैसे कई ऐप्स और फीचर्स में भी बड़े अपग्रेड दिए गए हैं। लेकिन इसमें अभी कुछ बग, बैटरी से जुड़ी समस्याएं या कुछ ऐप्स के साथ दिक्कत देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये अभी बीटा वर्जन में है। वहीं एप्पल का कहना है कि इसका फाइनल वर्जन इस साल सितंबर में iPhone 18 सीरीज के साथ जारी किया जा सकता है। और पढें: WWDC 2026: Apple ने पेश किया Gemini AI से लैस नया Siri सिस्टम, अब पहले से ज्यादा स्मार्ट होगा वॉयस असिस्टेंट

Siri AI में बदलाव आया है

अब Siri सिर्फ सवालों के जवाब ही नहीं देगी, बल्कि लिखने में भी आपकी मदद करेगी। यह स्पेलिंग और ग्रामर की गलतियों को अपने आप ठीक करेगी।

Siri अब लगातार बातचीत कर सकती है और आपके फॉलो-अप सवाल को भी समझ सकती है।

Mail, Messages, Notes, Calendar और Reminders की जानकारी का इस्तेमाल करके बेहतर उत्तर देती है।

फोन की स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, Siri उसे समझकर उसी के हिसाब से काम कर सकती है।

कई ऐप्स के अंदर के कुछ काम अपने आप कर सकती है और आपको एप्लिकेशन खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।

कंपनी के अनुसार, Siri AI को Google Gemini का भी स्पोर्ट मिलेगा और इसके लिए अलग ऐप भी दिया गया है।

यूजर्स Siri की आवाज, स्पीड और बोलने का अंदाज अपनी पसंद के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं।

आपको बता दें Siri की वॉइस बदलने वाला फीचर सिर्फ Apple Intelligence सपोर्ट वाले iPhone 15 Pro और उससे नए मॉडल्स पर उपलब्ध होगा।

Photos App में क्या नए AI फीचर्स मिलेंगे

Clean Up टूल को पहले से काफी बेहतर बना दिया है। अब आप इसकी मदद से किसी भी तस्वीर से अनचाहे ऑब्जेक्ट्स को आसानी से हटा सकते हैं।

फोटो का फ्रेम बड़ा करने के लिए नया Extend फीचर भी दिया गया है।

फोटो खींचने के बाद उसका एंगल बदलने के लिए Spatial Reframing फीचर मिलेगा।

Safari ब्राउजर में भी आया बदलाव

अब यह आपके टैब्स को अपने आप अलग-अलग कैटेगरी में बांटकर व्यवस्थित कर देगा।

वहीं Bookmarks और Reading List को बेहतर तरीके से मैनेज भी करेगा।

अगर किसी वेबसाइट पर कोई बड़ा बदलाव होता है, तो ब्राउजर पर इसकी जानकारी भी मिलेगी।

अब आप अपनी भाषा में बोलकर Safari के लिए एक्सटेंशन भी बना सकते हैं।

बाकी फीचर्स

Passwords ऐप अब कमजोर या लीक हो चुके पासवर्ड की खुद पहचान करके और उन्हें बदलने का सुझाव भी देगा।

Calendar में अब सिर्फ सामान्य भाषा में लिखकर नया इवेंट बनाया जा सकेगा।

Shortcuts ऐप भी आसान भाषा में दिए गए निर्देशों के आधार पर ऑटोमेशन तैयार करेगा।

अब Messages ऐप को बंद करने के बाद भी फोटो और वीडियो बैकग्राउंड में ट्रांसफर होते रहेंगे।

यूजर्स अब आखिरकार Alarm की आवाज को सिस्टम वॉल्यूम से अलग कंट्रोल कर सकेंगे।

AirPods के लिए नया Custom Equaliser भी दिया गया है, जिससे Low, Mid और High साउंड को अलग-अलग एडजस्ट किया जा सकता है।

यूजर एक्सपीरियंस में क्या बदलाव होगा

Apple ने इस अपडेट में परफॉर्मेंस और यूजर एक्सपीरियंस पर भी खास ध्यान दिया है। कंपनी का दावा है कि iOS 27 में ऐप्स पहले के मुकाबले 30 प्रतिशत तक तेजी से खुलेंगे, नई फोटो 70 प्रतिशत तक जल्दी दिखाई देंगी और AirDrop की स्पीड 80 प्रतिशत तक तेज हो जाएगी। इसके अलावा Liquid Glass डिजाइन में बदलाव किए गए हैं। अब यूजर्स एक नए स्लाइडर की मदद से इसकी पारदर्शिता अपनी पसंद के अनुसार कम या ज्यादा कर पाएंगे। और पढें: सबसे पहले इस्तेमाल करना चाहते हैं iOS 27? जानें बीटा अपडेट डाउनलोड करने का तरीका

iOS 27 Public Beta कैसे इंस्टॉल करें

सबसे पहले iPhone में Safari खोलें और Apple के Beta Program पेज पर जाएं। अपने Apple Account से साइन इन करें और अगर पहली बार शामिल हो रहे हैं तो Beta Program की शर्तें स्वीकार करें। इसके बाद Settings के अंदर General पर जाएं फिर Software Update में जाकर iOS 27 Public Beta डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। और पढें: iOS 27 के 5 सबसे दमदार फीचर, आपके iPhone को बना देंगे अधिक स्मार्ट और पावरफुल

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किन बातों का ध्यान रखें

अगर आप iOS 27 Public Beta इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इसके लिए किसी डेवलपर अकाउंट की जरूरत नहीं है। यह अपडेट iPhone 11 और उसके बाद के सभी मॉडल्स के लिए उपलब्ध है, बशर्ते आपका फोन iOS 26 को सपोर्ट करता हो। हालांकि, Siri AI जैसे Apple Intelligence फीचर्स का इस्तेमाल केवल iPhone 15 Pro और उससे ऊपर के मॉडल्स में ही किया जा सकेगा। बस आपको इंस्टॉल करने से पहले iPhone का बैकअप iCloud या कंप्यूटर पर जरूर बना लें, क्योंकि Beta सॉफ्टवेयर में बग, बैटरी ड्रेन और कुछ ऐप्स के साथ कम्पैटिबिलिटी की समस्या हो सकती है।