Apple ने रोलआउट करना शुरू किया iOS 27 Public Beta, Siri AI में आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कैसे करें इंस्टॉल और क्या बदला

Edited By: Ashutosh Ojha | Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jul 14, 2026, 11:20 AM (IST)
Apple ने iOS 27 का Public Beta वर्जन रिलीज कर दिया है। कंपनी ने पिछले महीने WWDC 2026 इवेंट में इसे पेश किया था। अब बीटा यूजर्स पहले से ही इसके नए फीचर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बता दें इस अपडेट की सबसे बड़ी खासियत Siri AI है, जो कफी स्मार्ट हो चुकी है। इसके अलावा Photos, Safari, Passwords, Calendar, Shortcuts, Messages और AirPods जैसे कई ऐप्स और फीचर्स में भी बड़े अपग्रेड दिए गए हैं। लेकिन इसमें अभी कुछ बग, बैटरी से जुड़ी समस्याएं या कुछ ऐप्स के साथ दिक्कत देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये अभी बीटा वर्जन में है। वहीं एप्पल का कहना है कि इसका फाइनल वर्जन इस साल सितंबर में iPhone 18 सीरीज के साथ जारी किया जा सकता है। और पढें: WWDC 2026: Apple ने पेश किया Gemini AI से लैस नया Siri सिस्टम, अब पहले से ज्यादा स्मार्ट होगा वॉयस असिस्टेंट
Apple ने इस अपडेट में परफॉर्मेंस और यूजर एक्सपीरियंस पर भी खास ध्यान दिया है। कंपनी का दावा है कि iOS 27 में ऐप्स पहले के मुकाबले 30 प्रतिशत तक तेजी से खुलेंगे, नई फोटो 70 प्रतिशत तक जल्दी दिखाई देंगी और AirDrop की स्पीड 80 प्रतिशत तक तेज हो जाएगी। इसके अलावा Liquid Glass डिजाइन में बदलाव किए गए हैं। अब यूजर्स एक नए स्लाइडर की मदद से इसकी पारदर्शिता अपनी पसंद के अनुसार कम या ज्यादा कर पाएंगे। और पढें: सबसे पहले इस्तेमाल करना चाहते हैं iOS 27? जानें बीटा अपडेट डाउनलोड करने का तरीका
सबसे पहले iPhone में Safari खोलें और Apple के Beta Program पेज पर जाएं। अपने Apple Account से साइन इन करें और अगर पहली बार शामिल हो रहे हैं तो Beta Program की शर्तें स्वीकार करें। इसके बाद Settings के अंदर General पर जाएं फिर Software Update में जाकर iOS 27 Public Beta डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। और पढें: iOS 27 के 5 सबसे दमदार फीचर, आपके iPhone को बना देंगे अधिक स्मार्ट और पावरफुल
अगर आप iOS 27 Public Beta इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इसके लिए किसी डेवलपर अकाउंट की जरूरत नहीं है। यह अपडेट iPhone 11 और उसके बाद के सभी मॉडल्स के लिए उपलब्ध है, बशर्ते आपका फोन iOS 26 को सपोर्ट करता हो। हालांकि, Siri AI जैसे Apple Intelligence फीचर्स का इस्तेमाल केवल iPhone 15 Pro और उससे ऊपर के मॉडल्स में ही किया जा सकेगा। बस आपको इंस्टॉल करने से पहले iPhone का बैकअप iCloud या कंप्यूटर पर जरूर बना लें, क्योंकि Beta सॉफ्टवेयर में बग, बैटरी ड्रेन और कुछ ऐप्स के साथ कम्पैटिबिलिटी की समस्या हो सकती है।
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