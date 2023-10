Apple की प्राइवेसी पर सवाल! जानें कितना सुरक्षित है आपका iPhone

Apple iPhone हैकिंग वाला मामला इन दिनों गरमाया हुआ है। विपक्ष के कुछ नेताओं ने अपने ट्विटर (X) हैंडल पर ई-मेल और SMS का स्क्रीनशॉट डालकर सरकार पर जासूसी कराने का आरोप लगाया है। हालांकि, इस मामले में केंद्रीय मंत्री अश्विणी वैष्णव ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा है हम कुछ सांसदों द्वारा सोशल मीडिया पर एप्पल से मिले नोटिफिकेशन को लेकर गंभीर हैं। सरकार इस मामले के तह तक जाएगी। हालांकि,एप्पल द्वारा यह एडवाइजरी 150 देशों में भेजा गया है। इसके लिए जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं, एप्पल ने भी विपक्षी नेताओं द्वारा लगाए गए आरोपों पर सफाई दी है।

विपक्षी नेताओं द्वारा शेयर किए गए पोस्ट में लिखा है, ‘एप्पल का मानना है कि आपको सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड अटैकर्स निशाना बना रहे हैं, जो दूर बैठकर आपकीी एप्पल आईडी से जुड़े iPhone को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। आशंका है कि ये अटैकर्स आपको अकेले इसलिए टारगेट कर रहे हैं कि आप कौन हैं और क्या करते हैं? अगर आपकी डिवाइस हैक हो जाती है तो वो लोग आपका संवेदनशील डेटा, आपकी बातचीत और यहां तक कि आपका कैमरा और माइक्रोफोन भी दूर बैठकर एक्सेस कर सकेंगे। हालांकि, यह भी हो सकता है कि यह झूठा अलार्म हो, लेकिन इस चेतावनी को गंभीरता से लीजिए।’

We are concerned by the statements we have seen in media from some MPs as well as others about a notification received by them from Apple. The notification received by them as per media reports mentions about ‘state-sponsored attacks’ on their devices. However much of (1/5)

