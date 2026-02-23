Apple कंपनी सितंबर महीने में iPhone 18 सीरीज पेश कर सकती है। वैसे को आईफोन 18 सीरीज पिछले काफी समय से लीक्स का हिस्सा बनी हुई है। हालांकि, लेटेस्ट लीक रिपोर्ट में iPhone 18 Pro सीरीज के कलर ऑप्शन से जुड़ी जानकारी सामने आई है। लीक के मुताबिक, कंपनी इस साल अपने प्रो मॉडल्स में पिछले साल की तरह की चटकीले कलर पेश करने वाली है। इस साल आईफोन 18 प्रो सीरीज में कंपनी नया लाल रंग का ऑप्शन शामिल करने वाली है। आपको बता दें, पिछले साल iPhone 17 pro मॉडल्स में पेश हुआ Cosmic Orange कलर ऑप्शन काफी पॉपुलर साबित हुआ था। इसी को देखते हुए अब कंपनी नए कलर ऑप्शन को अजमा कर देखना चाह रही है। और पढें: Croma की Everything Apple Sale शुरू, iPhone 17 और iPhone 16 पर जबरदस्त डिस्काउंट

Bloomberg की लेटेस्ट रिपोर्ट में Mark Gurman ने जानकारी दी है कि कंपनी iPhone 18 Pro मॉडल्स के लिए नया “Deep Red” फिनिश कलर ऑप्शन की टेस्टिंग कर रह है। यदि यह लीक सही साबित होती है तो इस साल कंपनी Cosmic Orange कलर की तरह नया “Deep Red” कलर ऑप्शन iPhone 18 Pro व iPhone 18 Pro Max में लेकर आएगी। अन्य कलर ऑप्शन की बात करें, तो iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max में कंपनी अलग से पर्पल व ब्राउन कलर ऑप्शन पेश कर सकती है। और पढें: WhatsApp जल्द ला सकता है सिर्फ iPhone यूजर्स के लिए ये खास फीचर

iPhone Pro सीरीज में अब-तक सेफ कलर ऑप्शन

आपको बता दें, Apple कंपनी कई सालों से प्रो सीरीज को सेफ कलर ऑप्शन के साथ पेश कर रही है, जिसमें Graphite, silver, gold और deep blue कलर ऑप्शन शामिल होते थे। वहीं, दूसरी ओर स्टैंडर्ड ऑप्शन के लिए कंपनी ब्राइट कलर ऑप्शन्स जैसे रेड, यैलो, पिंक व पर्पल जैसे कलर ऑप्शन का इस्तेमाल करती थी। और पढें: iPhone यूजर्स हो जाएं तैयार, Apple जल्द ला सकता है iOS 26.3.1 का बड़ा अपडेट

iPhone 17 Pro सीरीज

हालांकि, पिछले साल iPhone 17 Pro सीरीज के साथ कंपनी ने अपने कलर थीम में बदलाव किया है। पहली बार कंपनी ने आईफोन 17 प्रो मॉडल को Cosmic Orange कलर ऑप्शन में पेश किया था, जिसे ग्लोबली काफी लोकप्रियता हासिल हुई। इसी को देखते हुए अब कंपनी नई आईफोन 18 सीरीज के साथ कलर ऑप्शन में बदलाव पेश कर सकती है।