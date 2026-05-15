6000 रुपये सस्ता खरीदें iPhone 17 Pro, फोन में मिलेंगे 48MP+48MP+48MP कैमरा जैसे फीचर्स

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IPhone 17 Pro Display

iPhone 17 Pro के फीचर्स की बात करें, तो कंपनी ने इस आईफोन में 6.3 इंच का डिस्प्ले दिया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। वहीं, रेजलूशन 2622 x 1206 पिक्सल है। इस डिस्प्ले में कंपनी ने 2000 Nits की ब्राइटनेस भी दी है।