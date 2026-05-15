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6000 रुपये सस्ता खरीदें iPhone 17 Pro, फोन में मिलेंगे 48MP+48MP+48MP कैमरा जैसे फीचर्स

iPhone 17 Pro 6000 discount offer on Flipkart 48MP Camera Price in India specs top deal: iPhone 17 Pro को खरीदने के लिए मची होड़, सीधे 6000 रुपये सस्ता खरीदने का मौका

Edited By: Manisha| Published By: Manisha| Published: May 15, 2026, 04:06 PM (IST)

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iPhone 17 Pro Max (5)zoom icon
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IPhone 17 Pro Display

iPhone 17 Pro के फीचर्स की बात करें, तो कंपनी ने इस आईफोन में 6.3 इंच का डिस्प्ले दिया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। वहीं, रेजलूशन 2622 x 1206 पिक्सल है। इस डिस्प्ले में कंपनी ने 2000 Nits की ब्राइटनेस भी दी है।

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IPhone 17 Pro Chip

iPhone 17 Pro फोन A19 Pro चिप से लैस है। साथ ही यह आईफोन iOS 26 पर काम करता है।

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IPhone 17 Pro Models

iPhone 17 Pro में कंपनी ने 4 वेरिएंट्स पेश किए हैं। इनमें 256GB, 512GB, 1TB और 2TB स्टोरेज मॉडल शामिल है।

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IPhone 17 Pro Camera

iPhone 17 Pro में फोटोग्राफी के लिए ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया है। इस सेटअप में आपको 48MP का मेन कैमरा मिलता है। इसके साथ 48MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर व 48MP का तीसरा कैमरा मौजूद है।

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IPhone 17 Pro Selfie Camera

iPhone 17 Pro में सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए कंपनी ने 18MP का फ्रंट कैमरा दिया है।

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IPhone 17 Pro Price

iPhone 17 Pro फोन के 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत Flipkart पर 1,32,900 रुपये है।

iPhone 17 Pro Max (6)zoom icon
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IPhone 17 Pro Color Option

iPhone 17 Pro फोन में तीन कलर ऑप्शन पेश किए गए हैं, जिसमें आपको Cosmic Orange, Deep Blue और Silver कलर ऑप्शन शामिल हैं।

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IPhone 17 Pro Discount

iPhone 17 Pro के डिस्काउंट ऑफर की बात करें, तो ICICI बैंक कार्ड के जरिए फोन पर अलग से 6000 रुपये का डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है।