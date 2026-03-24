iPhone यूजर्स के लिए बड़ी खबर, Apple Maps में जल्द दिखे सकते हैं Ads, रिपोर्ट्स में हुआ खुलासा

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Mar 24, 2026, 10:44 AM (IST)
Apple अपने यूजर्स के लिए एक बड़ा बदलाव लाने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी जल्द ही अपने Map App Apple Maps में Ads दिखाना शुरू कर सकती है। यह कदम कंपनी की सर्विसेस से कमाई बढ़ाने की बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। खबर है कि ये Ads इस साल गर्मियों से iPhone, बाकी Apple डिवाइसेज और वेब वर्जन पर दिखने लगेंगे, हालांकि Apple ने अभी तक इस बारे में आधिकारिक घोषणा नहीं की है। और पढें: क्या iPhone और Apple Watch अब इस नई टेक्नोलॉजी से बनेंगे? Apple का ये बड़ा प्लान आया सामने
रिपोर्ट के अनुसार, यह जानकारी Bloomberg के journalist Mark Gurman ने दी है, उन्होंने बताया कि Apple एक ऐसा सिस्टम तैयार कर रहा है जिसमें बिजनेस अपने Ads के लिए bid लगा सकेंगे। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई यूजर ‘Coffee’ या ‘Sushi’ सर्च करता है, तो सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले रेस्टोरेंट या दुकान का नाम सबसे ऊपर दिखेगा। यह तरीका पहले से Google Maps और Yelp जैसे प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल हो रहा है, जहां बिजनेस अपनी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए पैसे खर्च करते हैं।
बताया जा रहा है कि Apple इस Ads सिस्टम में AI का भी इस्तेमाल कर सकता है, ताकि यूजर्स को ज्यादा यूजफुल और रिलेटेड Ads दिखाए जा सकें, यानी आपको वही Ads दिखेंगे जो आपकी जरूरत के हिसाब से हों। इससे यूजर्स को बेहतर सुझाव मिल सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को यह प्राइवेसी और एक्सपीरियंस के लिहाज से चिंता का कारण भी लग सकता है। Apple हमेशा से अपनी प्राइवेसी पॉलिसी के लिए जाना जाता है, इसलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि कंपनी Ads और यूजर डेटा के बीच संतुलन कैसे बनाएगी।
यह कदम Apple के Ads बिजनेस को और बेहतर बनाने की दिशा में एक और बड़ा प्रयास माना जा रहा है। कंपनी पहले ही अपने App Store में नए Ads स्लॉट्स जोड़ चुकी है और अब Maps, News और Podcasts जैसे प्लेटफॉर्म पर भी कमाई के नए रास्ते तलाश रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, Apple का Ads बिजनेस 2026 तक करीब 8.5 बिलियन डॉलर (लगभग 70,000 करोड़ रुपये) तक पहुंच सकता है। भले ही यह अभी Google जैसी कंपनी से छोटा है लेकिन तेजी से बढ़ रहा है और कंपनी के लिए एक अहम कमाई का जरिया बनता जा रहा है।
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