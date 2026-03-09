क्या iPhone और Apple Watch अब इस नई टेक्नोलॉजी से बनेंगे? Apple का ये बड़ा प्लान आया सामने

Apple भविष्य में अपने प्रोडक्ट्स बनाने के तरीके में बड़ा बदलाव कर सकता है। एक नई रिपोर्ट के अनुसार कंपनी अब 3D-Printed एल्युमिनियम टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है, जिससे आने वाले समय में iPhone और Apple Watch जैसे डिवाइस बनाए जा सकते हैं। यह जानकारी Mark Gurman की रिपोर्ट में सामने आई है। बताया जा रहा है कि कंपनी अपने मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन टीम और ऑपरेशंस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर इस नई टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने में जुटी हुई है। इससे पहले कंपनी ने Apple Watch Ultra 3 में 3D-Printed टाइटेनियम का इस्तेमाल करने की दिशा में काम शुरू किया था। अब एल्युमिनियम को 3D प्रिंट करने की कोशिश की जा रही है ताकि प्रोडक्शन प्रक्रिया को और तेज, सस्ता और ज्यादा एफिशिएंट बनाया जा सके। अगर यह टेक्नोलॉजी सफल होती है तो भविष्य के iPhone और Apple Watch के डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

क्या MacBook Neo नई एल्युमिनियम मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी वाला पहला प्रोडक्ट है?

हाल ही में कंपनी ने MacBook Neo लॉन्च किया है, जिसे इस नई एल्युमिनियम मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया से फायदा मिलने वाला पहला प्रोडक्ट माना जा रहा है। इस नई टेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य कच्चे माल की बचत करना, प्रोडक्शन लागत को कम करना और डिवाइस बनाने की प्रक्रिया को तेज बनाना है। आमतौर पर पुरानी मशीनिंग में काफी मात्रा में मेटल बेकार चला जाता है, लेकिन 3D प्रिंटिंग के जरिए उसी मेटल का यूज करके सटीक आकार बनाया जा सकता है। इससे न सिर्फ मटेरियल की बर्बादी कम होगी बल्कि पूरी सप्लाई चेन भी ज्यादा एफिशिएंट बन सकेगी। Apple लंबे समय से अपने प्रोडक्ट्स की प्रीमियम क्वालिटी के लिए जाना जाता है, इसलिए कंपनी का लक्ष्य यह भी है कि नई टेक्नोलॉजी अपनाने के बावजूद डिवाइस की मजबूती और फिनिश में कोई कमी न आए।

क्या आने वाले समय में iPhone और Apple Watch के डिजाइन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है?

रिपोर्ट के अनुसार Apple सिर्फ लैपटॉप तक ही सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि कंपनी इस 3D-Printed एल्युमिनियम टेक्नोलॉजी को अपने बाकी प्रोडक्ट्स में भी लागू करने की योजना बना रही है। इसमें Apple Watch के केसिंग और भविष्य के iPhone के बाहरी ढांचे यानी एनक्लोजर शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो यह Apple के सबसे फेमस डिवाइस बनाने के तरीके में एक बड़ा बदलाव होगा। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से कंपनियां ऐसे डिजाइन भी बना सकती हैं जिन्हें पुरनी मशीनों से बनाना मुश्किल होता है। इसका मतलब है कि भविष्य में Apple के डिवाइस पहले से ज्यादा पतले, मजबूत और अलग डिजाइन वाले हो सकते हैं।

क्या 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से डिवाइस हल्के, मजबूत और पर्यावरण के लिए बेहतर बन सकते हैं?

इसके अलावा 3D प्रिंटिंग का एक बड़ा फायदा पर्यावरण से भी जुड़ा हुआ है। इस टेक्नोलॉजी में कम कच्चा माल इस्तेमाल होता है और मटेरियल की बर्बादी भी काफी कम होती है, जिससे पर्यावरण पर पड़ने वाला असर घट सकता है। साथ ही प्रोडक्शन प्रक्रिया तेज होने से कंपनी कम समय में ज्यादा डिवाइस बना सकती है। Apple लगातार इस टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने पर काम कर रहा है और अगर सब कुछ योजना के अनुसार चलता है तो आने वाले वर्षों में यूजर्स को हल्के, मजबूत और ज्यादा टिकाऊ iPhone और Apple Watch देखने को मिल सकते हैं।