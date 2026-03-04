Apple ने फाइनली अपना लो-बजट लैपटॉप MacBook Neo भारत समेत ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया है। इस हफ्ते कंपनी ने अपने कई लेटेस्ट डिवाइस लॉन्च किए हैं, जिसमें iPhone 17e, iPad Air M4, MacBook Air M5 और MacBook Pro with M5, M5 Pro और M5 Max आदि शामिल है। इसी के साथ अब कंपनी ने लेटेस्ट किफायती लैपटॉप भी मार्केट में पेश कर दिया है। फीचर्स की बात करें, तो इसमें आपको 12.9 इंच स्क्रीन मिलती है। इसमें A18 Pro चिप दी गई है। यह चिप कंपनी ने iPhone 16 Pro में भी दी है। आइए जानते हैं इसकी कीमत, उपलब्धता और फीचर्स से जुड़ी सभी डिटेल्स। और पढें: नई M5 चिप वाले MacBook Air 2026 की प्री-बुकिंग भारत में आज से शुरू, जानें कीमत और खूबियां

Apple MacBook Neo Price in India specs

कंपनी ने Apple MacBook Neo को मात्र 69,900 रुपये की कीमत में लॉन्च किया है। यह दाम लैपटॉप के 256GB स्टोरेज वेरिएंट का है। वहींस 512GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 79,900 रुपये है। इसकी प्री-बुकिंग आज 4 मार्च से शुरू हो गई है, जबकि सेल 11 मार्च से उपलब्ध होगी। कंपनी ने लैपटॉप में Citrus, Blush और classic Silver कलर ऑप्शन पेश किए हैं। और पढें: iPad Air (2026) लेटेस्ट M4 चिप और 11 इंच-13 इंच स्क्रीन साइज के साथ भारत में लॉन्च, जानें कीमत

Apple MacBook Neo Specs

फीचर्स की बात करें, तो Apple MacBook Neo में 12.9 इंच का Retina डिस्प्ले दिया गया है, जिसकी वजह से इसकी कीमत कम है। इसमें आपको ProMotion हाई-रिफ्रेश रेट नहीं मिलेगा। इस डिस्प्ले में 500 Nits ब्राइटनेस मौजूद है। इसके अलावा, इसमें कंपनी ने iPhone 16 Pro व iPhone 16 Pro Max वाली A18 Pro चिप दी है। और पढें: iPhone 17e का इंतजार खत्म, 48MP कैमरा और A19 चिप के साथ भारत में हुआ लॉन्च

कंपनी ने इसमें 36.5 watt बैटरी दी है, सिंगल चार्ज पर यह डिवाइस 16 घंटे तक की बैटरी प्रोवाइड करेगा। साथ ही इसमें Apple Intelligence (AI) फीचर्स का सपोर्ट मिलेगा। इसमें 8GB RAM व 256GB स्टोरेज मिलता है। इसके साथ कंपनी का स्टैंडर्ड Magic Keyboard मिलता है, जिसमें लार्ज मल्टी-टच trackpad का सपोर्ट मिलता है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए इसमें 1080p FaceTime HD कैमरा दिया गया है। वहीं, ऑडियो के लिए इसमें डुअल साइड स्पीकर्स मिलते हैं, जिसमें Spatial Audio व Dolby Atmos सपोर्ट मौजूद है।