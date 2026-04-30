क्या है iPhone का Health App, कैसे रखता है आपकी सेहत का ख्याल, जानिए यहां

Published By: Ajay Verma | Published: Apr 30, 2026, 03:35 PM (IST)
iPhone पॉपुलर डिवाइस है, जिसका इस्तेमाल दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी कर रही है। इस फोन में काफी संख्या ऐसे स्मार्ट फीचर हैं, जो इसे एक एडवांस डिवाइस बनाते हैं। इन्हीं फीचर्स में से एक ‘हेल्थ’ है, जो ऐप के रूप में मौजद है। इसकी मदद से स्टेप, हार्ट रेट से लेकर स्लीप तक को गहराई से मॉनिटर किया जा सकता है। इसके जरिए अपनी लाइफस्टाइल को भी सुधारा जा सकता है। और पढें: iPhone, iPad और Mac यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, Apple ला सकता है ये जबरदस्त AI Tools
अगर आप आईफोन यूज करते हैं और आपको अभी तक Health ऐप की जानकारी नहीं है, तो यह गाइड आपके लिए है। यहां हम आपको डिटेल में समझाएंगे कि कैसे यह ऐप सेहत का ध्यान रखता है, जिससे आप भी इसका उपयोग करके अपनी हेल्थ को बेहतर बना सकेंगे। और पढें: iPhone 17, 17e, 16, 16e और 15 हुए सस्ते, 2026 के सबसे किफायती आईफोन
Apple का हेल्थ ऐप बहुत काम का प्लेटफॉर्म है, जहां हमारी सेहत से जुड़ी हर जानकारी स्टोर रहती है। इसके जरिए रोजमर्रा की एक्टिविटी को ट्रैक करके लाइफस्टायल में सुधार लाया जा सकता है। इसमें मेडिकल आईडी बनाने की भी सुविधा मिलती है। इसका उपयोग आईफोन, एप्पल वॉच और आईपैड के माध्यम से किया जा सकता है। और पढें: आखिर क्यों Apple ने मांगी Samsung से मदद? 20वीं सालगिरह पर iPhone 20 को लेकर हो रही खास तैयारी!
यह ऐप्लिकेशन फोन में पहले से इंस्टॉल होकर आती है। इसे अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें यूजर का डेटा सुरक्षित रहता है, जिससे प्राइवेसी बरकरार रहती है।
यह ऐप एप्पल आईफोन और एप्पल वॉच जैसे डिवाइस के माध्यम से स्टेप्स व डिस्टेंस को मॉनिटर करता है, जिससे यह पता चलता है कि आप पूरे दिन में कितने कदम चले और कितनी दूरी तय की। इसके साथ आप इससे यह भी जान सकते हैं कि आप पूरे दिन में कितना एक्टिव रहें।
इस एक्टिविटी ट्रैकिंग का सहारा लेकर आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। यदि आप वजन घटा रहे हैं, तो यह फंक्शन आपके बहुत काम आएगा।
आप एप्पल वॉच को इस ऐप से सिंक करके हार्ट रेट को ट्रैक कर सकते हैं। इससे फायदा यह होगा कि जब आपका हार्ट रेट ज्यादा या कम होगा, तो यह आपको तुरंत नोटिफिकेशन भेजेगा, जिससे आप समय रहते मेडिकल हेल्प ले सकेंगे।
अब मेंटल हेल्थ पर आएं, तो आप इस ऐप से अपने मूड व भावनाओं पर नजर रख सकते हैं। साथ ही, स्ट्रेस को ट्रैक कर सकते हैं। इससे मेंटल हेल्थ को सुधारने में काफी हद तक मदद मिलेगी। वहीं, महिलाएं इसके जरिए मेंसुरेशन साइकिल व प्रेगनेंसी को ट्रैक कर सकती हैं।
हेल्थ ऐप में दवा लेने के लिए रिमाइंडर सेट किया जा सकता है। इससे आपको ऐप में जाकर दवा से जुड़ी डिटेल दर्ज करनी होगी। इससे आप अपनी दवा समय पर ले पाएंगे।
हेल्थ ऐप में मौजूद डेटा को पासकोड और फेस आईडी से एक्सेस किया जा सकता है। ये डेटा एनक्रिप्टेड होता है। यानी कि कोई भी इस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता है। यहां तक कि Apple भी इस डेटा नहीं देख सकता है। कंपनी का मानना है कि इससे यूजर का डेटा सिक्योर रहता है और प्राइवेसी भंग नहीं होती है।
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