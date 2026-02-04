Apple ने भारत में नया एजुकेशन हब लॉन्च किया, मिलेगा ये बड़ा फायदा

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Feb 04, 2026, 11:10 AM (IST)
Apple ने भारत में अपने सप्लायर नेटवर्क से जुड़े कर्मचारियों के लिए स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग प्रोग्राम को और बड़ा करने की घोषणा की है। कंपनी का कहना है कि यह कदम उन देशों में वर्कफोर्स को मजबूत बनाने की उसकी लगातार कोशिशों का हिस्सा है, जहां Apple की मैन्युफैक्चरिंग मौजूदगी तेजी से बढ़ रही है। इसी दिशा में Apple ने भारत में एक नया Education Hub लॉन्च किया है, जिसका मकसद कर्मचारियों को उनकी रोजमर्रा की नौकरी से आगे बढ़कर नई तकनीकी स्किल्स सिखाना है। और पढें: Apple ने भारत में Valentine Day Offers कर दिए शुरू, iPhone 17 से लेकर MacBook तक पर बैंक डिस्काउंट
भारत में शुरू किया गया यह नया एजुकेशन हब, Manipal Academy of Higher Education (MAHE) के साथ मिलकर बनाया गया है। Apple के अनुसार, यह हब मार्च से नए कोर्स शुरू करेगा, यहां डिजिटल लिटरेसी, Swift कोडिंग जैसी आधुनिक तकनीकों पर फोकस किया जाएगा। Apple का कहना है कि यह हब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनेगा, जहां ट्रेनर और छात्र सीधे अनुभवी शिक्षकों से सीख सकेंगे। Apple की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सारा चैंडलर ने कहा कि भारत में टेक्निकल ट्रेनिंग का विस्तार करके कंपनी हजारों कर्मचारियों को नई स्किल्स सीखने और अपने करियर को आगे बढ़ाने का मौका दे रही है। और पढें: भारत बना Apple का नया फोकस, मुंबई में खुलने सकता है दूसरा Apple Store
इस कार्यक्रम के तहत MAHE के फैकल्टी मेंबर सप्लायर कंपनियों के ट्रेनर्स को ट्रेनिंग देंगे। इसके बाद यही ट्रेनर्स बड़े स्तर पर कर्मचारियों को ये कोर्स पढ़ाएंगे। शुरुआत Tata Electronics से की जाएगी और आगे चलकर यह कोर्स भारत के 25 से ज्यादा सप्लायर साइट्स पर उपलब्ध होंगे। इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में डिजिटल लिटरेसी, Swift कोडिंग, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग जैसे विषय शामिल होंगे। Apple का कहना है कि ये कोर्स कर्मचारियों को भविष्य की तकनीकों के लिए तैयार करेंगे और उन्हें इंडस्ट्री में ज्यादा सक्षम बनाएंगे। और पढें: भारत सरकार का बड़ा आदेश, अब हर नए स्मार्टफोन में होगा ये App, यूजर चाहें तो भी नहीं हटा पाएंगे
Apple ने बताया कि ये नए कोर्स उसके ग्लोबल 50 मिलियन डॉलर (लगभग 452 करोड़ रुपये) के Supplier Employee Development Fund का हिस्सा हैं। इस विस्तार के बाद भारत में Apple और उसके पार्टनर्स अब सप्लायर कर्मचारियों के लिए 75 से ज्यादा कोर्स ऑफर कर रहे हैं। कंपनी ने दिसंबर 2024 में भारत में रोबोटिक्स ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया था, जिसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अब Apple इस प्रोग्राम को 2026 में और बढ़ाने की योजना बना रहा है, ताकि फैक्ट्रियों में ट्रेनर्स खुद अपने हिसाब से कोर्स डिजाइन कर सकें और कर्मचारियों को आधुनिक टेक्नोलॉजी में बेहतर बना सकें।
Apple ने Xcode 26.3 लॉन्च किया है, जिसमें एजेंटिक कोडिंग का नया फीचर जोड़ा गया है। इसका मतलब है कि अब AI कोडिंग एजेंट Xcode के अंदर ज्यादा समझदारी और अपने-आप काम कर सकते हैं। इस अपडेट में Claude Agent और OpenAI Codex जैसे AI टूल सीधे Xcode में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये एजेंट सिर्फ कोड सजेशन ही नहीं देंगे, बल्कि प्रोजेक्ट फाइल्स देखना, सेटिंग बदलना, डॉक्यूमेंटेशन सर्च करना, बिल्ड टेस्ट करना और गलतियां ठीक करना जैसे काम भी कर सकेंगे। इससे डेवलपर्स का समय बचेगा और ऐप डेवलपमेंट और भी तेज और आसान हो जाएगा।
