Apple की Valentine’s Day Sale हुई शुरू, iPhone 17 से लेकर MacBook, iPad और AirPods तक पर मिल रहे शानदार ऑफर्स

Apple ने Valentine Day से पहले भारतीय ग्राहकों के लिए खास ऑफर पेश किए हैं। कंपनी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर iPhone 17 सीरीज, MacBook Air, MacBook Pro, iPad, Apple Watch और AirPods जैसे कई प्रोडक्ट्स पर बैंक आधारित कैशबैक की घोषणा की है। ये ऑफर सीधे कीमत कम करने वाले नहीं हैं, बल्कि चुनिंदा बैंक कार्ड से पेमेंट करने पर इंस्टेंट कैशबैक के रूप में मिलते हैं, जिससे फाइनल बिल कम हो जाता है। ICICI Bank, Axis Bank और American Express कार्ड यूजर्स इन ऑफर्स का फायदा उठा सकते हैं।

MacBook Air और MacBook Pro पर मिल रहा है बड़ा कैशबैक ऑफर

लैपटॉप कैटेगरी में MacBook Air और MacBook Pro पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। नए M4 Chip वाले 13-inch MacBook Air पर 10,000 रुपये का इंस्टेंट कैशबैक मिल रहा है। इसकी लॉन्च कीमत 99,900 रुपये थी, जो ऑफर के बाद 89,900 रुपये हो जाती है। इसी तरह 14-inch MacBook Pro (M4 Chip) पर भी 10,000 रुपये का कैशबैक मिल रहा है, जिससे इसकी कीमत 1,69,900 रुपये से घटकर 1,59,900 रुपये हो जाती है। 16-inch MacBook Pro (M4 Pro Chip) की कीमत भी 2,49,900 रुपये से घटकर 2,39,900 रुपये हो जाती है। हालांकि कुछ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे Amazon पर MacBook Air पर इससे भी बेहतर डील मिल रही है, जहां बैंक ऑफर जोड़कर कीमत और कम हो सकती है।

iPhone 17 Series पर मिल रहा है बैंक डिस्काउंट

स्मार्टफोन सेगमेंट में iPhone 17 सीरीज पर भी वैलेंटाइन ऑफर लागू है। iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max पर 5000 रुपये का इंस्टेंट कैशबैक मिल रहा है जैसे, iPhone 17 Pro की कीमत 1,34,900 रुपये से घटकर 1,29,900 रुपये हो जाती है। वहीं स्टैंडर्ड iPhone 17 पर सिर्फ 1000 रुपये का बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके अलावा iPhone 16 और iPhone 16 Plus पर 4000 रुपये का कैशबैक भी उपलब्ध है। हालांकि कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बैंक ऑफर के साथ एक्सचेंज बोनस भी मिल जाता है, जिससे कीमत और कम हो सकती है।

Apple Watch, AirPods और iPad पर भी मिल रहा है बैंक डिस्काउंट

Apple ने अपने वियरेबल और ऑडियो प्रोडक्ट्स पर भी छूट दी है। Apple Watch Series 11 पर 4000 रुपये और Apple Watch SE 3 पर 2000 रुपये का बैंक डिस्काउंट मिल रहा है। AirPods Pro (3rd Generation) और AirPods 4 पर 1000 रुपये का इंस्टेंट कैशबैक दिया जा रहा है। टैबलेट खरीदने वालों के लिए iPad Air (11-inch और 13-inch) पर 4000 रुपये का कैशबैक उपलब्ध है, जबकि स्टैंडर्ड iPad और iPad mini पर 3000 रुपये तक की छूट मिल रही है।