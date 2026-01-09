Amazon Great Republic Day Sale 2026 का हुआ ऐलान, जानें तारीख, बैंक ऑफर और छूट

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jan 09, 2026, 06:51 PM (IST)
Amazon ने ऐलान किया है कि उसका Great Republic Day Sale 2026, 16 जनवरी से शुरू होगा। सेल के दौरान ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर स्मार्ट होम अप्लायंसेज तक कई प्रोडक्ट पर भारी छूट का लाभ उठा सकेंगे। स्मार्टफोन, स्मार्टवॉच, लैपटॉप, टैबलेट, गेमिंग कंसोल, स्मार्ट टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और प्रोजेक्टर जैसी चीजें इस सेल में शामिल है। Amazon ने अपने वेबसाइट पर सेल के लिए एक खास माइक्रोसाइट भी लॉन्च कर दिया है, जिसमें बैंक ऑफर और छूट के बारे में जानकारी दी गई है। और पढें: Flipkart Republic Day Sale 2026 इस तारीख से होगी शुरू, स्मार्टफोन से लेकर फ्रिज तक इन चीजों पर मिलेगा Discounts
Amazon ने बताया कि इस साल सेल की शुरुआत 16 जनवरी से होगी और यह 26 जनवरी तक चलेगी। SBI क्रेडिट कार्ड धारक इस सेल में 10% की तुरंत छूट का लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा ग्राहकों के लिए आसान EMI ऑप्शन भी उपलब्ध होंगे। माइक्रोसाइट पर Amazon ने सेल की कई डील्स की जानकारी दी है, जैसे ‘8pm Deals’, ‘Trending Deals’, ‘Blockbuster Deals’, ‘Blockbuster Deals with Exchange’ और ‘Top 100 Deals’, जिन्हें नियमित रूप से अपडेट किया जाएगा। खास बात यह है कि Amazon Prime सदस्य विशेष ऑफर्स का फायदा भी उठा सकते हैं।
Amazon ग्राहकों को सलाह दे रहा है कि वे अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड की जानकारी अपने Amazon प्रोफाइल में पहले से जोड़ लें ताकि जल्दी और आसानी से चेकआउट किया जा सके। साथ ही ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एक्टिवेट करना और डिलीवरी एड्रेस अपडेट करना भी जरूरी है फिलहाल सेल में उपलब्ध होने वाले प्रोडक्ट की पूरी लिस्ट जल्द ही सामने आने की उम्मीद है।
इस साल Amazon की सेल का मुकाबला Flipkart की सेल से भी होगा। Flipkart की Republic Day Sale 2026, 17 जनवरी से शुरू हो रही है। Flipkart Black और Flipkart Plus ग्राहकों को 24 घंटे की जल्दी एक्सेस दी जाएगी। साथ ही HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड धारकों को 10% की Instant Discount और आसान EMI ऑप्शन भी मिलेंगे।
