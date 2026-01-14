Flipkart Republic Day Sale 2026 सेल 17 जनवरी से भारत में शुरू होने जा रही है। यह साल 2026 की पहली बड़ी सेल होने वाली है, जिसके अंदर आपको कई धमाकेदार डील व डिस्काउंट ऑफर्स मिलेंगे। यह सेल 17 जनवरी से शुरू होने जा रही है, जो कि 26 जनवरी 2026 तक जारी रहने वाली है। जैसे कि हमने बताया सेल के दौरान ग्राहकों को स्मार्टफोन्स, हेडफोन्स, स्मार्टवॉच, टैबलेट्स, टीवी व लैपटॉप जैसी विभिन्न कैटेगरी के प्रोडक्ट्स पर बंडर डील्स मिलने वाली है। ई-कॉमर्स जाइंट ने सेल शुरू होने से पहले सेल के दौरान मिलने वाली कई अहम डील्स को रिवील कर दी है। और पढें: iPhone 17 हुआ सस्ता, Flipkart Republic Day Sale 2026 में 75,000 रुपए से कम में खरीदने का मिलेगा मौका

Flipkart पर Republic Day Sale 2026 को डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव हो चुकी है। सेल लाइव होने से पहले इस माइक्रोसाइट पर कई डील्स का ऐलान हो चुका है, जिसका फायदा आप 17 जनवरी 2026 से उठा सकते हैं। अगर आप स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपको फ्लिपकार्ट सेल में Apple iPhone, Motorola, Vivo व Nothing CMF जैसे ब्रांड्स के फोन पर सुनहरी डील्स मिलेंगी। और पढें: OPPO Reno 15 5G पर मिल रहा 5399 रुपये का महा Discount, न चूकें धमाकेदार Deal

Flipkart Republic Day Sale 2026 Reveals Deals on Phones

Flipkart Republic Day Sale 2026 माइक्रोसाइट पर रिवील हुई डील्स की बात करें, तो सेल के दौरान आप iPhone 16 को सस्ते में खरीद सकते हैं। आईफोन 16 की कीमत अभी 69,999 रुपये लिस्ट है, जिसे आप सेल के दौरान महज 56,999 रुपये में खरीद सकेंगे। प्रीमियम रेंज वाले Google Pixel 10 की बात करें, तो सेल के दौरान इस फोन को आप 60,999 रुपये में खरीद सकेंगे, जिसकी कीमत 74,999 रुपये लिस्ट है।

वहीं, दूसरी ओर Motorola Edge 60 Fusion की बात करें, तो यह फोन 22,999 रुपये की कीमत में लिस्ट है, जिसे आप 18,999 रुपये की कीमत में खरीद सकते हैं। Vivo T4x 5G को अभी 15,499 रुपये में खरीदा जा सकता है, जिसे सेल के दौरान आप सिर्फ 14249 रुपये में खरीद सकते हैं। Vivo T4R 5G को सेल में 18,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। वहीं, Vivo T4 5G को 20,499 रुपये में खरीद सकेंगे। Vivo T4 Lite 5G इस लिस्ट का सबसे सस्ता फोन है, जिसे सेल में आप 9,999 रुपये में खरीद सकते हैं।

Trending Now

Nothing Phone 3a Pro को फ्लिपकार्ट सेल के दौरान आप 26,999 रुपये में खरीद सकेंगे। वहीं, सब-ब्रांड CMF Phone 2 Pro को 16,499 रुपये में खरीद सकते हैं।