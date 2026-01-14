iPhone 17 हुआ सस्ता, Flipkart Republic Day Sale 2026 में 75,000 रुपए से कम में खरीदने का मिलेगा मौका

Flipkart Republic Day Sale 2026 की शुरुआत 17 जनवरी से होने जा रही है लेकिन इससे पहले ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने कई शानदार अर्ली डील्स का ऐलान कर दिया है। इन अर्ली बर्ड ऑफर्स में सबसे ज्यादा चर्चा नए iPhone 17 की हो रही है। Flipkart पर iPhone 17 अब ₹74,990 की कीमत में मिलेगा। इस कीमत में डायरेक्ट डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और बैंक ऑफर्स शामिल हैं। लॉन्च के समय iPhone 17 (256GB वेरिएंट) की कीमत ₹82,900 थी, ऐसे में यह छूट ग्राहकों के लिए काफी बड़ी राहत मानी जा रही है। iPhone 17 को Flipkart से Lavender, Mist Blue, Sage Green, White और Black जैसे 5 शानदार कलर ऑप्शन में खरीदा जा सकता है। और पढें: Flipkart Republic Day Sale 2026: iPhone 16 से लेकर Vivo T4x तक ये चीजें मिलेंगी सस्ती

और पढें: Amazon Great Republic Day Sale 2026 का हुआ ऐलान, जानें तारीख, बैंक ऑफर और छूट

डिस्प्ले और डिजाइन

iPhone 17 को Apple ने सितंबर 2025 में भारत और ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया था। इस फोन में 6.3-inch का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। यह iPhone 16 के 6.1-inch 60Hz डिस्प्ले की तुलना में एक बड़ा अपग्रेड है। स्क्रीन पर बेहतर सुरक्षा के लिए Ceramic Shield 2 प्रोटेक्शन मिलता है और इसकी पीक ब्राइटनेस 3000 निट्स तक जाती है, जिससे तेज धूप में भी स्क्रीन साफ दिखती है। फोन को IP68 रेटिंग भी मिली है यानी यह पानी और धूल से सुरक्षित रहता है। और पढें: Flipkart Republic Day Sale 2026 इस तारीख से होगी शुरू, स्मार्टफोन से लेकर फ्रिज तक इन चीजों पर मिलेगा Discounts

परफॉर्मेंस और कैमरा

परफॉर्मेंस की बात करें तो iPhone 17 में नया Apple A19 चिपसेट दिया गया है, जिसमें 16-Core Neural Engine मौजूद है। Apple के मुताबिक यह चिप iPhone 16 के मुकाबले करीब 40% बेहतर CPU परफॉर्मेंस देता है। इससे गेमिंग, वीडियो एडिटिंग और AI-Powered फीचर्स ज्यादा स्मूथ तरीके से काम करते हैं। कैमरा सेगमेंट में भी फोन काफी दमदार है। इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें 48MP का प्राइमरी कैमरा और 48MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा शामिल है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 18MP Centre Stage फ्रंट कैमरा दिया गया है, जो Pro मॉडल्स जैसा ही है।

Trending Now

iPhone 17 खरीदने पर कौन-कौन से ऑफर मिलेंगे

Flipkart Republic Day Sale 2026 के दौरान ग्राहकों को और भी फायदे मिलेंगे। Flipkart Plus और Black मेंबर्स को सेल में 24 घंटे का अर्ली एक्सेस दिया जाएगा। इसके अलावा HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट और आसान EMI ऑप्शन भी मिलेंगे, बाकी बैंकों के क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर भी 15% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट दिया जाएगा।