Vivo भारतीय बाजार में अपनी लेटेस्ट सीरीज के हैंडसेट को लॉन्च करने जा रही है। दरअसल, वीवो इंडिया के ऑफिशियल ट्वीटर अकाउंट ने ट्वीट करके बताया है कि Vivo X90 सीरीज भारत में जल्द दस्तक दे सकती है। इससे कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और टिप्स्टर द्वारा दावा किया जा चुका है कि यह सीरीज 26 अप्रैल को दस्तक देगी। हालांकि कंपनी ने ऑफिशियल लॉन्च डेट का ऐलान नहीं किया है। Also Read - Vivo X90 सीरीज की इंडिया लॉन्च डेट लीक, दमदार फीचर के साथ जल्द लेगी मार्केट में एंट्री

Vivo X90 Series में कुल तीन स्मार्टफोन मौजूद हैं। इनके नाम Vivo X90, Vivo X90 Plus और X90 Pro पहले ही भारत से बाहर लॉन्च हो चुके हैं। इसमें vivo X90 Plus सिर्फ चीन में लॉन्च हुआ है, जबकि Vivo X90 और X90 Pro ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हो चुके हैं। ऐसे में इन फोन के स्पेसिफिकेशन का पहले ही पता चल चुका है। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि यह भारत में ही पुराने स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च होंगे या फिर उनमें कोई बदलाव किया जाएगा। Also Read - Vivo X90 Series हुई ग्लोबली लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स

Vivo X90 और X90 Pro को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया जा चुका है, ऐसे में यह हैंडसेट भारत में भी लॉन्च किए जा सकते हैं। इनके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इनमें 6.78 इंच का AMOLED डिस्प्ले और Full HD+ रेजोल्यूशन के साथ आता है। इसमें 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस और 120Hz का रिफ्रेश रेट्स मिलेगा। Also Read - Vivo X90 सीरीज जल्द भारत में होगी लॉन्च, सामने आई डेट!

The beauty of imagination is that it can turn the ordinary into something extraordinary.

Now it’s your turn to bring your imagination to life.#vivoX90Series revealing soon.

To know more, visit https://t.co/W8bj8LfX81#XtremeImagination #ComingSoon pic.twitter.com/Sgdvc2JJL2

— vivo India (@Vivo_India) April 12, 2023