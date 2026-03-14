Vivo X300 Ultra और X300s की लॉन्च डेट हुई लीक, कलर और स्टोरेज ऑप्शन भी रिवील

Vivo X300 और X300 Pro के लॉन्च के बाद से ही Vivo X300 Ultra व Vivo X300s खबरों में बने हुए हैं। इन दोनों स्मार्टफोन को एक्स 300 सीरीज में जोड़ने की तैयारी चल रही है। इस बीच दोनों फोन से जुड़ी कई लीक्स सामने आ चुकी हैं। इनसे संभावित स्पेसिफिकेशन्स का पता चला है। इनकी एक्सपेक्टेड प्राइसिंग की जानकारी मिली है। अब लॉन्च और सेल डेट सामने आई है। इसके साथ कलर ऑप्शन व स्टोरेज भी रिवील हुई है। और पढें: Vivo X200 5G पर 5000 रुपये का सीधे Discount, 50MP कैमरा व 5800mAh बैटरी जैसे मिलेंगे फीचर्स

कब लॉन्च होंगे दोनों स्मार्टफोन ?

गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के मुताबिक, Vivo X300 Ultra और Vivo X300s को 30 मार्च 2026 को लॉन्च किया जाएगा। इनके साथ Vivo Pad 6 Pro को भी उतारा जाएगा। इन तीनों प्रोडक्ट की सेल 3 अप्रैल से चीन में लाइव होगी। फिलहाल, इन स्मार्टफोन की भारत में लॉन्चिंग को कोई सूचना नहीं मिली है। और पढें: Vivo X200T पर 3500 रुपये का बंपर डिस्काउंट, सस्ते में खरीदने के लिए हाथ से न जाने दें गजब Deal

स्टोरेज और कलर वेरिएंट

रिपोर्ट में आगे बताया गया कि वीवो एक्स 300 अल्ट्रा को चार स्टोरेज ऑप्शन में पेश किया जा सकता है। यह ग्राहकों के लिए 12GB+256GB, 12GB+512GB, 16GB+512GB और 16GB+1TB स्टोरेज ऑप्शन व ग्रीन ब्लैक, सिल्वर कलर में अवेलेबल होगा। इसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन की सुविधा दी जाएगी। वहीं, वीवो एक्स 300 एस को भी 12GB+256GB, 12GB+512GB, 16GB+512GB और 16GB+1TB स्टोरेज में उतारा जाएगा। इसे ग्रीन, पर्पल, व्हाइट और ब्लैक कलर में खरीदा जा सकेगा।

Vivo Pad 6 Pro टैबलेट भी 8GB+256GB, 12GB+256GB, 12GB+512GB, 16GB+512GB और 16GB+1TB स्टोरेज में आ सकता है। इसे ब्लू, पर्पल और ग्रे कलर में पेश करने की संभावना है।

Vivo X300 Ultra

पिछले दिनों आई मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो वीवो एक्स 300 अल्ट्रा में 6.82 इंच का QLED एलटीपीओ डिस्प्ले दिया जा सकता है। इसका रेजलूशन 2के होगा, जिससे आपको स्मूथ टच एक्सपीरियंस मिलेगा। पावर के लिए फोन में Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिप दी जा सकती है।

फोटोग्राफी के लिए फोन में ऑप्टिकल जूम सपोर्ट करने वाला 200एमपी का कैमरा दिया जाएगा, जबकि फ्रंट में 50एमपी का फ्रंट कैमरा मिलेगा। इसके अलावा, हैंडसेट में 7000एमएएच की बैटरी दी जा सकती है। इसे 100 वॉट फास्ट चार्जिंग की मदद से फटाफट चार्ज किया जा सकेगा। इसकी कीमत 1 लाख रुपये के आसपास रखी जा सकती है।

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Vivo X300s

वीवो एक्स 300 एस को भारत में 7100एमएएच बैटरी के साथ लाया जाने वाला है। इस डिवाइस में 6.78 इंच का फ्लैट डिस्प्ले मिलेगा, जिसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज होगा। इसमें बेहतर गेमिंग के लिए हाई परफॉर्मेंस चिप दी जा सकती है। इसके साथ फोन में 200एमपी का कैमरा देखने को मिल सकता है।