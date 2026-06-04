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200MP कैमरा और 16GB RAM वाले Vivo X300 Pro पर 10000 रुपये का Discount, यहां मिल रहा शानदार Offer

200MP Camera 16GB RAM Vivo X300 Pr 10000 Discount offer Amazon Price in India specs offer: वीवो के फोन पर गजब ऑफर। ऐसे पाएं 10000 रुपये की छूट।

Edited By: Manisha| Published By: Manisha| Published: Jun 04, 2026, 08:05 PM (IST)

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Vivo X300 Pro Display

Vivo X300 Pro में 6.78 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz का है। इसका रेजलूशन 1260 × 2800 पिक्सल है।

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Vivo X300 Pro Performance

Vivo X300 Pro फोन MediaTek Dimensity 9500 चिप से लैस है। इसके अलावा, फोन Android 16-बेस्ड OriginOS 6 पर काम करता है।

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Vivo X300 Pro Camera

Vivo X300 Pro में फोटोग्राफी के लिए ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया है। इसमें आपको 200MP का प्राइमरी कैमरा मिलत है। इसके साथ 50MP का सेकेंडरी कैमरा दिया गया है। तीसरा कैमरा 50MP का ही है।

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Vivo X300 Pro Selfie Camera

Vivo X300 Pro में सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 50MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है। कंपनी ने फोन में 16GB RAM व 512GB स्टोरेज ऑप्शन पेश किए हैं।

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Vivo X300 Pro Battery

Vivo X300 Pro फोन में 6510mAh की जंबो बैटरी दी गई है, जिसके साथ आपको 90W फास्ट चार्जिंग स्पीड मिलेगी।

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Vivo X300 Pro Price

Vivo X300 Pro फोन के 16GB RAM और 512GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत Amazon पर 1,19,998 रुपये लिस्ट है, जिसे अभी अलग-अलग साइट से सस्ते में खरीद सकेंगे।

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Vivo X300 Pro Amazon Discount

Vivo X300 Pro के डिस्काउंट ऑफर की बात करें, तो अभी अमेजन से इसे 1,09,998 रुपये में खरीदा जा सकता है। हालांकि, बैंक कार्ड के जरिए फोन पर अलग से 10,000 रुपये का ऑफ भी मिल रहा है।

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Vivo X300 Pro Croma Discount

Vivo X300 Pro के क्रोमा ऑफर की बात करें, तो अभी इसे 1,09,998 रुपये में खरीदा जा सकता है। हालांकि, HSBC बैंक कार्ड के जरिए फोन पर अलग से 6000 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है।