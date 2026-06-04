200MP कैमरा और 16GB RAM वाले Vivo X300 Pro पर 10000 रुपये का Discount, यहां मिल रहा शानदार Offer

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Vivo X300 Pro Amazon Discount

Vivo X300 Pro के डिस्काउंट ऑफर की बात करें, तो अभी अमेजन से इसे 1,09,998 रुपये में खरीदा जा सकता है। हालांकि, बैंक कार्ड के जरिए फोन पर अलग से 10,000 रुपये का ऑफ भी मिल रहा है।