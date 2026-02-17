Vivo X300 FE स्मार्टफोन से जुड़ी डिटेल्स ऑनलाइन लीक हो रही है। लेटेस्ट लीक में फोन के रैम व स्टोरेज ऑप्शन से जुड़ी जानकारी सामने आई है। इसके अलावा, कंपनी इस फोन को कौन-से कलर्स में पेश करने वाली है… यह जानकारी भी सामने आई है। इससे पुरानी लीक रिपोर्ट्स में फोन के प्रोसेसर, चार्जिंग सपोर्ट व कनेक्टिविटी फीचर्स की जानकारी सामने आई थी। जैसे कि नाम से समझ आता है यह फोन Vivo X200 FE का ही अपग्रेड वर्जन होने वाला है। आइए जानते हैं सभी डिटेल्स। और पढें: सिर्फ 1542 रुपये महीना खर्च घर लाएं Vivo Y31 5G फोन, हाथ से न निकलने दें गजब Offer

Vivo X300 FE Colour Options, Specifications (Expected)

टिप्सटर Anvin (@ZionsAnvin) ने अपने ऑफिशियल X हैंडल पर Vivo X300 FE स्मार्टफोन से जुड़ी डिटेल्स रिवील की है। टिप्सटर के मुताबिक, यह फोन दो मॉडल्स में पेश किया जाएगा। इसमें 12GB RAM + 256GB स्टोरेज और 12GB RAM + 512GB स्टोरेज ऑप्शन शामिल होंगे। इसके अलावा, कहा जा रहा है कि वीवो का यह फोन ब्लैक और ब्लू कलर ऑप्शन में दस्तक देगा। उम्मीद की जा सकती है कि इसके अलावा भी कंपनी फोन में अन्य कलर ऑप्शन लेकर आ सकती है।

Vivo X300 FE – 12GB+256GB

– 12GB+512GB

Vivo X300 FE – 12GB+256GB

– 12GB+512GB

– Black | Blue There could be more color options#Vivo #VivoX300FE



इससे पहले Vivo X300 FE फोन मॉडल नंबर V2537 के साथ गीकबेंच पर स्पॉट किया जा चुका है। गीकबेंच लिस्टिंग के मुताबिक, फोन का सिंगल कोर स्कोर 2,701 है। वहीं, मल्टी-कोर स्कोर 8,180 है। इससे माना जा रहा है कि यह फोन Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर से लैस होने वाला है। साथ ही फोन Android 16 के साथ आता है।

यह फोन TÜV Rheinland लिस्टिंग पर भी स्पॉट हो चुका है, जिसके जरिए जानकारी मिली थी कि यह फोन 90W वायर्ड फास्ट चार्जिंग से लैस था। IMDA लिस्टिंग के जरिए कनेक्टिविटी से जुड़ी जानकारी सामने आई है। यह फोन 5G, Wi-Fi, Bluetooth और NFC कनेक्टिविटी के साथ दस्तक देगा।