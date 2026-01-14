Vivo V70 Series जल्द हो सकता है भारत में लॉन्च, लीक में हुआ बड़ा खुलासा

Vivo की नई स्मार्टफोन सीरीज, Vivo V70, लंबे समय से चर्चा में है, हाल ही में यह सीरीज कई सर्टिफिकेशन वेबसाइट्स पर दिखाई दी थी और अब टिप्सटर योगेश ब्रार (@heyitsyogesh) की रिपोर्ट के मुताबिक, Smartprix ने बताया है कि यह भारत में अगले महीने यानी मिड-फरवरी 2026 तक लॉन्च हो सकती है। इस सीरीज में दो मॉडल होंगे vanilla Vivo V70 और Vivo V70 Elite, कहा जा रहा है कि दोनों ही फोन में Qualcomm के नए प्रोसेसर, Sony कैमरा सेंसर और Zeiss ऑप्टिक्स मिल सकते हैं। और पढें: Vivo V70 Series की लॉन्च टाइमलाइन आई सामने, कीमत भी हुई रिवील

स्पेसिफिकेशन क्या होंगी?

Vivo V70 की मुख्य विशेषताओं में 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट शामिल होने की संभावना है। यह फोन Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट पर आधारित होगा और Adreno 722 GPU के साथ आएगा। Geekbench टेस्ट में इस फोन ने 1235 Single-Core और 3920 Multi-Core स्कोर हासिल किया है। इसके अलावा यह फोन 5G, Bluetooth, NFC और Wi-Fi 6 को सपोर्ट करेगा। फोन Android 16 बेस्ड OriginOS 6 पर चल सकता है। और पढें: Vivo V70 Elite 5G फोन भारत में जल्द होगा लॉन्च! BIS लिस्टिंग पर कई फोन हुए स्पॉट

क्या खास फीचर्स मिल सकते हैं?

Vivo V70 Elite को Vivo की V-Series का अब तक का सबसे पावरफुल प्रोसेसर मिलने की संभावना है। Elite वर्जन में हाई-एंड फीचर्स और कैमरा अपग्रेड मिल सकते हैं। इस बार भी Zeiss ऑप्टिक्स का इस्तेमाल होने की उम्मीद है, जो पिछले Vivo V60 में भी था। Vivo V60 को भारत में अगस्त 2025 में Rs. 36,999 में लॉन्च किया गया था और इसकी 6.77-inch की 1.5K AMOLED स्क्रीन, 120Hz रिफ्रेश रेट और ट्रिपल कैमरा सेटअप था। Vivo V70 में इन फीचर्स को और बेहतर करने की तैयारी की जा रही है। और पढें: Snapdragon 8 Elite और बिल्ट-इन एक्टिव कूलिंग फैन के साथ ये गेमिंग स्मार्टफोन जल्द होने वाला है लॉन्च, जानें फीचर्स

टेक्नोलॉजी और कैमरा में होंगे बेहतर

भारत में Vivo V70 Series का लॉन्च मिड-फरवरी में हो सकता है अगर यह समय पर आता है तो यह भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में अच्छा मुकाबला कर सकता है। इस सीरीज में दो मॉडल होंगे Vivo V70 और V70 Elite, दोनों फोन टेक्नोलॉजी और कैमरा के मामले में काफी शानदार होंगे।