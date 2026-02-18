comscore
200MP कैमरा के साथ आ रहा Vivo V70 FE फोन! फीचर्स और डिजाइन लीक

Vivo V70 FE फोन जल्द ही मार्केट में दस्तक दे सकता है। फोन के फीचर्स व डिजाइन लॉन्च से पहले लीक में सामने आए हैं। यहां जानें डिटेल्स।

Published By: Manisha | Published: Feb 18, 2026, 01:05 PM (IST)

Vivo V70 series
Vivo V70 सीरीज भारतीय मार्केट में कल यानी 19 फरवरी को लॉन्च होने वाली है। इस दौरान कंपनी सीरीज के तहत दो फोन Vivo V70 और V70 Elite को पेश करने वाली है। वहीं, अब लेटेस्ट रिपोर्ट में एक नए एडिशन की जानकारी सामने आई है। लीक की मानें, तो कंपनी वीवो वी70 सीरीज के तहत नया Vivo V70 FE फोन लेकर आने वाली है। इस फोन की जानकारी ऑनलाइन लीक हो गई है, जिसमें फोन का डिजाइन व कैमरा फीचर्स आदि शामिल है। news और पढें: Vivo X300 FE के स्पेसिफिकेशन ऑनलाइन लीक, कीमत भी हुई रिवील

Passionate Geekz में टिप्सटर Paras Guglani का हवाला देते हुए Vivo V70 FE स्मार्टफोन से जुड़ी जानकारी दी है। लीक की मानें, तो कंपनी Vivo V70 Series के तहत Vivo V70 FE फोन भी पेश कर सकती है। इस फोन का डिजाइन Vivo Y400 सीरीज जैसा होने वाला है। news और पढें: Vivo X300 FE फोन 512GB स्टोरेज के साथ मारेगा एंट्री! फीचर्स फिर लीक

Vivo V70 FE Specs Leak

लीक फीचर्स की बात करें, तो Vivo V70 FE स्मार्टफोन 200MP कैमरा के साथ दस्तक देने वाला है। इसके अलावा, फोन में 6.83 इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले दिया जा सकता है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। इसके अलावा, फोन MediaTek Dimensity 7360 Turbo प्रोसेसर से लैस होने वाला है। पानी से बचाव के लिए फोन में IP68-IP69 रेटिंग मिल सकती है। इसके अलावा, फोन में पर्पल, ब्लू और सिल्वर कलर ऑप्शन पेश किए जा सकते हैं। news और पढें: सिर्फ 1542 रुपये महीना खर्च घर लाएं Vivo Y31 5G फोन, हाथ से न निकलने दें गजब Offer

फोटोग्राफी के लिए फोन में 200MP का प्राइमरी कैमरा OIS सपोर्ट के साथ दस्तक दे सकता है। इसके साथ 8MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर मौजूद होने वाला है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 32MP का फ्रंट कैमरा मिलने की उम्मीद है। इस फोन की बैटरी 7000mAh की हो सकती है, जिसके साथ 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। कंपनी इस फोन के साथ दो वेरिएंट्स पेश कर सकती है। इसमें 8GB RAM + 256GB स्टोरेज और 12GB RAM + 256GB स्टोरेज ऑप्शन मिल सकते हैं। उम्मीद की जा सकती है कि कंपनी जल्द ही फोन की लॉन्च डेट भी रिवील कर दे।