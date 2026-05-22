50MP सेल्फी कैमरा और 6500mAh बैटरी वाले Vivo V70 5G को 4000 रुपये खरीदें सस्ता, Amazon-Flipkart की डील ने मचाई धूम

Written By Manisha
Edited By: Manisha| Published By: Manisha|
Published: May 22, 2026, 08:47 PM (IST)
Vivo V70 5G में कंपनी ने 6.59 इंच का डिस्प्ले दिया है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz का है। इस डिस्प्ले में आपको 1,260x2,750 पिक्सल रेजलूशन मिलता है। वहीं, डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस 5000 Nits की है।
Vivo V70 5G फोन Snapdragon 8s Gen 3 प्रोसेसर से लैस है। साथ ही फोन Android 16-बेस्ड OriginOS के साथ आपको लेटेस्ट फीचर्स का एक्सेस देने वाला है। कंपनी ने फोन में Lemon Yellow और Passion Red कलर ऑप्शन पेश किए हैं।
Vivo V70 5G फोन को कंपनी ने 2 वेरिएंट्स में पेश किया है, जिसमें 8GB RAM + 256GB स्टोरेज और 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट्स शामिल है।
Vivo V70 5G में फोटोग्राफी के लिए ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जिनमें 50MP का प्राइमरी कैमरा OIS के साथ आता है। इसके साथ 50MP का सेकेंडरी कैमरा व 8MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर मौजूद है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए कंपनी ने 50MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है।
Vivo V70 5G में 6500mAh की जंबो बैटरी दी है, जिसके साथ आपको 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।
Vivo V70 5G फोन के 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत Amazon पर 49,999 रुपये लिस्ट है। हालांकि, फोन को अलग-अलग प्लेटफॉर्म के जरिए कम दाम में खरीदा जा सकता है।
Vivo V70 5G के Amazon डिस्काउंट ऑफर की बात करें, तो बैंक कार्ड के जरिए फोन पर अलग से 4000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है।
वहीं, Vivo V70 5G को फ्लिपकार्ट के जरिए आप 2700 रुपये के डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकता है।
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