50MP सेल्फी कैमरा और 6500mAh बैटरी वाले Vivo V70 5G को 4000 रुपये खरीदें सस्ता, Amazon-Flipkart की डील ने मचाई धूम

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Vivo V70 5G Camera

Vivo V70 5G में फोटोग्राफी के लिए ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जिनमें 50MP का प्राइमरी कैमरा OIS के साथ आता है। इसके साथ 50MP का सेकेंडरी कैमरा व 8MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर मौजूद है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए कंपनी ने 50MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है।