Vivo V70 FE स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्चिंग कंफर्म हो गई है। यह Vivo V70 सीरीज के तहत आने वाला तीसरा स्मार्टफोन होने वाला है, जिसके तहत पहले ही Vivo V70 और Vivo V70 Elite स्मार्टफोन्स शामिल है। वीवो वी70 एफई की बात करें, तो इस स्मार्टफोन को भारत से पहले इंडोनेशिया में पेश किया जा चुका है। वहीं, अब यह फोन भारत में धमाकेदार एंट्री मारने वाला है। फोन की सेल Amazon पर उपलब्ध होगी। अमेजन पर फोन को डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव हो चुकी है, जिसके जरिए फोन के कई फीचर्स सामने आ चुके हैं। यह फोन फोटोग्राफी के लिए डुअल रियर कैमरा सेटअप से लैस होगा। और पढें: Vivo Y400 Pro 5G को 984 रुपये महीना देकर खरीदने का मौका, 3D Curved डिस्प्ले पर जबरदस्त डील

Vivo V70 FE India launch

Amazon पर Vivo V70 FE फोन को डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव कर दी गई है। इस साइट के जरिए फोन की इंडिया लॉन्चिंग कंफर्म हो गई है। फिलहाल, कंपनी ने फोन की लॉन्च डेट से पर्दा नहीं उठाया है। इसके अलावा, साइट के जरिए फोन का लुक और कुछ अहम फीचर्स की जानकारी सामने आ चुकी है। यह फोन 200MP प्राइमरी कैमरा से लैस होने वाला है, जिसके साथ optical image stabilisation (OIS) सपोर्ट मौजूद होगा। और पढें: Vivo Y300 5G को केवल 988 रुपये महीना देकर ले आएं घर, यहां मिल रहा सुपर ऑफर

Looks that slay, Camera that catches every detail, Display that flexes in every shade and performance that never pause. All set to Slay Every Detail. vivo V70 FE coming soon.#vivoV70FE #PortraitSoPro #SlayEveryDetail pic.twitter.com/6VXXRGvEZT — vivo India (@Vivo_India) March 23, 2026

Vivo V70 FE India launch leak

भले ही कंपनी ने फोन की लॉन्च डेट कंफर्म नहीं की है, लेकिन टिप्सटर Paras Guglani ने अपने X हैंडल के जरिए फोन की लॉन्च डेट रिवील कर दी है। लीक की मानें, तो फोन 2 अप्रैल को भारत में दस्तक देगा। इसके अलावा, यह फोन 2 वेरिएंट्स में पेश किया जाएगा, जिसमें 8GB RAM + 128GB व 12GB RAM + 256GB स्टोरेज शामिल हो सकते हैं। टिप्सटर ने फोन की रेंज भी रिवील की है। लीक के मुताबिक, फोन 30,000 से कम की कीमत में पेश किया जा सकता है।

Launch – 2nd April 2026! – 200MP OIS

– 7000 mAh/90W

– IP68+69

– DM7360 Turbo

-UFS 3.1 – 8GB+128GB

– 12GB+ 256GB – Purple/Blue Packed in under 35K Segment!! likely 30K for the base! with offers!! Vivo V70 FE positioned Lower than V70!!#Vivo #V70FE5G pic.twitter.com/AzlHzBaBED — PassionateGeekz.com (@passionategkeez) March 22, 2026

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Vivo V70 FE Specs

भारत से पहले Vivo V70 FE फोन इंडोनेशिया में लॉन्च हो चुका है। इस फोन IDR 64,99,000 (लगभग 35,000 रुपये) की कीमत में पेश किया गया था। फीचर्स की बात करें, तो इंडोनेशिया मॉडल में 6.83 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz का है। इसके अलावा, फोन MediaTek Dimensity 7360-Turbo प्रोसेसर से लैस है। फोन की बैटरी 7000mAh की है, जिसके साथ 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।