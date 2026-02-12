लॉन्च से पहले लीक हुई Vivo V70 और Vivo V70 Elite की कीमत, जानिए यहां

Vivo V70 Series अगले सप्ताह भारत में लॉन्च होने वाली है। इस लाइनअप में स्टैंडर्ड मॉडल के साथ पहली बार Elite मॉडल को शामिल किया गया है। इन दोनों में दमदार प्रोसेसर से लेकर पावरफुल बैटरी तक मिल सकती है। इनमें AI फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। इन अपकमिंग फोन की संभावित कीमत भी सामने आ गई है, जिसे टिप्सटर द्वारा रिवील किया गया है। और पढें: Vivo X300 Max फोन 3D Database पर हुआ स्पॉट, फीचर्स भी हुए लीक

कितनी होगी Vivo V70 Series की कीमत ?

91Mobiles की रिपोर्ट के मुताबिक, टिप्सटर अभिषेक यादव ने Vivo V70 और Vivo V70 Elite की कीमत रिवील की है। टिप्सटर के अनुसार, वी 70 फोन दो स्टोरेज ऑप्शन 8GB+256GB और 12GB+256GB स्टोरेज में अवेलेबल होगा। इनकी कीमत 45,999 रुपये व 49,999 रुपये होगी। और पढें: सिर्फ 753 रुपये महीना देकर घर ले आएं 50MP कैमरे वाला Vivo Y28s 5G फोन, मिल रही धांसू डील

अब वी 70 एलीट की बात करें, तो इस फोन का 8GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट 51,999 रुपये में मिल सकता है। इसके 12GB+256GB व 12GB+512GB स्टोरेज मॉडल की कीमत क्रमश: 56,999 रुपये और 61,999 रुपये रखी जाने की संभावना है।

कब शुरू होगी सेल ?

टिप्सटर ने आगे बताया कि वीवो वी70 सीरीज की सेल 25 से 28 फरवरी के बीच Flipkart पर शुरू हो सकती है। इस पर जबरदस्त ऑफर भी मिलेंगे।

ऐसे हो सकते हैं स्पेसिफिकेशन

हालियां लीक्स और रिपोर्ट्स की मानें, तो Vivo V70 और Vivo V70 Elite में अल्ट्रा-क्लियर OLED डिस्प्ले हो सकता है। इसका साइज 6.59 इंच और पीक ब्राइटनेस 5000 निट्स हो सकती है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज हो सकता है। इन दोनों में फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक फीचर मिलेगा।

वीवो के इन दोनों स्मार्टफोन को IP68 और IP69 की रेटिंग दी जा सकती है। इनका फ्रेम एल्युमीनियम का बना हो सकता है। शानदार फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी के लिए ZEISS द्वारा तैयार किया गया 50MP का मेन और 50MP का टेलीफोटो लेंस दिया जा सकता है। फोन के फ्रंट में 50MP कैमरा मिलने की उम्मीद है। वहीं, ये मोबाइल फोन्स Android 16 बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेंगे।

कब होंगे दोनों फोन लॉन्च ?

वीवो के अनुसार, वीवो वी70 सीरीज को 19 फरवरी 2026 को लॉन्च किया जाएगा। इस लाइनअप में आने वाले स्मार्टफोन्स को भारतीय बाजार में ओप्पो, सैमसंग और वनप्लस जैसे ब्रांड के फोन्स को जोरदार टक्कर मिलेगी।