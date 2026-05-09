Amazon और Flipkart पर सस्ता हुआ Vivo V70, मिल रही 4400 रुपये तक की जंबो छूट

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: May 09, 2026, 04:00 PM (IST)
Vivo V70 स्मार्टफोन का डिजाइन शानदार है। इस फोन की डायमेंशन 15.752 × 7.433 × 0.759 cm है। इसका वजन 194g है। इसका बैक-पैनल ग्लास का बना है। यह Passion Red और Lemon Yellow कलर में बिक्री के लिए उपलब्ध है।
वीवो का यह मोबाइल 6.59 इंच के AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है। इसका रेजलूशन 2750 × 1260 पिक्सल और लोकल पीक ब्राइटनेस 5000 nits है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इसमें फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है।
वीवो के इस मोबाइल फोन में 6500mAh की बैटरी मिलती है। इसको 90W फास्ट चार्जिंग मिली है। इसमें Accelerometer, Color Temperature, Proximity और E-compass जैसे सेंसर मिलते हैं।
Vivo V70 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। इसमें ZEISS का 50MP का मेन लेंस है। इसका अपर्चर f/1.88 है। यह ऑटो-फोकस और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन से लैस है। इसके अलावा, कैमरा सेटअप में 50MP का टेलीफोटो सेंसर और 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर दिया गया है।
वीडियो कॉलिंग और सेल्फी क्लिक करने के लिए वीवो के इस स्मार्टफोन में 50MP का कैमरा दिया है। इसका अपर्चर f/2.0 है। यह ऑटो-फोकस से लैस है।
वीवो वी सीरीज के इस स्मार्टफोन की कीमत 49,999 रुपये से शुरू होती है। इस डिवाइस को अमेजन इंडिया और फ्लिपकार्ट से सस्ते में खरीदा जा सकता है।
वीवो वी70 फोन अमेजन इंडिया पर 49,999 रुपये में उपलब्ध है। ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 4000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। इस पर 1,758 रुपये की ईएमआई मिल रही है।
फ्लिपकार्ट की बात करें, तो वीवो वी70 पर 2000 रुपये की छूट और 2400 रुपये का कैशबैक दिया जा रहा है। इस तरह कुल 4400 रुपये का फायदा उठाया जा सकता है। इस पर 3834 रुपये की EMI भी दी जा रही है।
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