Amazon और Flipkart पर सस्ता हुआ Vivo V70, मिल रही 4400 रुपये तक की जंबो छूट

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Vivo V70 Camera

Vivo V70 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। इसमें ZEISS का 50MP का मेन लेंस है। इसका अपर्चर f/1.88 है। यह ऑटो-फोकस और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन से लैस है। इसके अलावा, कैमरा सेटअप में 50MP का टेलीफोटो सेंसर और 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर दिया गया है।