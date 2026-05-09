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Amazon और Flipkart पर सस्ता हुआ Vivo V70, मिल रही 4400 रुपये तक की जंबो छूट

Vivo V70 4400 huge discount amazon flipkart sale 50mp camera price and specification: वीवो फोन पर बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। इसे Amazon-Flipkart से सस्ते में खरीदा जा सकता है।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: May 09, 2026, 04:00 PM (IST)

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Vivo V70 Design

Vivo V70 स्मार्टफोन का डिजाइन शानदार है। इस फोन की डायमेंशन 15.752 × 7.433 × 0.759 cm है। इसका वजन 194g है। इसका बैक-पैनल ग्लास का बना है। यह Passion Red और Lemon Yellow कलर में बिक्री के लिए उपलब्ध है।

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Vivo V70 Display

वीवो का यह मोबाइल 6.59 इंच के AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है। इसका रेजलूशन 2750 × 1260 पिक्सल और लोकल पीक ब्राइटनेस 5000 nits है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इसमें फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है।

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Vivo V70 Battery

वीवो के इस मोबाइल फोन में 6500mAh की बैटरी मिलती है। इसको 90W फास्ट चार्जिंग मिली है। इसमें Accelerometer, Color Temperature, Proximity और E-compass जैसे सेंसर मिलते हैं।

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Vivo V70 Camera

Vivo V70 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। इसमें ZEISS का 50MP का मेन लेंस है। इसका अपर्चर f/1.88 है। यह ऑटो-फोकस और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन से लैस है। इसके अलावा, कैमरा सेटअप में 50MP का टेलीफोटो सेंसर और 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर दिया गया है।

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Vivo V70 Selfie Camera

वीडियो कॉलिंग और सेल्फी क्लिक करने के लिए वीवो के इस स्मार्टफोन में 50MP का कैमरा दिया है। इसका अपर्चर f/2.0 है। यह ऑटो-फोकस से लैस है।

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Vivo V70 Price in India

वीवो वी सीरीज के इस स्मार्टफोन की कीमत 49,999 रुपये से शुरू होती है। इस डिवाइस को अमेजन इंडिया और फ्लिपकार्ट से सस्ते में खरीदा जा सकता है।

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Vivo V70 Amazon Offer

वीवो वी70 फोन अमेजन इंडिया पर 49,999 रुपये में उपलब्ध है। ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 4000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। इस पर 1,758 रुपये की ईएमआई मिल रही है।

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Vivo V70 Flipkart Deal

फ्लिपकार्ट की बात करें, तो वीवो वी70 पर 2000 रुपये की छूट और 2400 रुपये का कैशबैक दिया जा रहा है। इस तरह कुल 4400 रुपये का फायदा उठाया जा सकता है। इस पर 3834 रुपये की EMI भी दी जा रही है।