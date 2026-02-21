Vivo T5 Pro 5G फोन से इस साल उठ सकता है पर्दा! यहां हुआ लिस्ट

Vivo ने हाल ही में Vivo V70 Series को भारत में लॉन्च किया था। इस लाइनअप में Vivo V70 और Vivo V70 Elite 5G को शामिल किया गया है। अब खबर है कि कंपनी भारतीय बाजार में एक और फोन उतारने की योजना बना रही है, जिसे IMEI डेटाबेस पर देखा गया है। यह Vivo T5 Pro 5G हो सकता है। इसे Vivo T4 Pro के सक्सेसर के तौर पर लाया जा सकता है।

कब हो सकता है लॉन्च ?

Vivo T5 Pro 5G इस समय IMEI सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर लिस्ट है, लेकिन लिस्टिंग से स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन, कीमत या फिर लॉन्चिंग को लेकर कोई जानकारी नहीं मिली है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अपकमिंग फोन को जुलाई के अंत या फिर अगस्त की शुरुआत में उतारा जा सकता है। गिजबॉट की रिपोर्ट के मुताबिक,T5 Pro 5G इस समय IMEI सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर लिस्ट है, लेकिन लिस्टिंग से स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन, कीमत या फिर लॉन्चिंग को लेकर कोई जानकारी नहीं मिली है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अपकमिंग फोन को जुलाई के अंत या फिर अगस्त की शुरुआत में उतारा जा सकता है।

इन डिवाइस से उठ सकता है पर्दा

वीवो टी4 सीरीज की तरह टी5 सीरीज के तहत टी5 प्रो के साथ-साथ Vivo T5 5G, Vivo T5R 5G, Vivo T5 Lite 5G और Vivo T5 Ultra को उतार सकता है। इन सभी 5जी कनेक्टिविटी से लेकर दमदार बैटरी तक मिल सकती है। रिपोर्ट में आगे बताया गया किटी4 सीरीज की तरह टी5 सीरीज के तहत टी5 प्रो के साथ-साथ Vivo T5 5G, Vivo T5R 5G, Vivo T5 Lite 5G और Vivo T5 Ultra को उतार सकता है। इन सभी 5जी कनेक्टिविटी से लेकर दमदार बैटरी तक मिल सकती है।

Vivo T4 Pro की डिटेल

वीवो के टी4 प्रो की बात करें, तो स्मार्टफोन को पिछले साल अगस्त में पेश किया गया था। इस स्मार्टफोन की कीमत 27,999 रुपये से शुरू होती है। स्पेसिफिकेशन पर आएं, तो स्मार्टफोन में Android 15 वाला Funtouch OS 15 है। इस फोन में 6.77 इंच का FHD+ क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और पीक ब्राइटनेस 5000 निट्स है। इसकी स्क्रीन को HDR10+ मिला है। के टी4 प्रो की बात करें, तो स्मार्टफोन को पिछले साल अगस्त में पेश किया गया था। इस स्मार्टफोन की कीमत 27,999 रुपये से शुरू होती है। स्पेसिफिकेशन पर आएं, तो स्मार्टफोन में Android 15 वाला Funtouch OS 15 है। इस फोन में 6.77 इंच का FHD+ क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और पीक ब्राइटनेस 5000 निट्स है। इसकी स्क्रीन को HDR10+ मिला है।

इस 5जी स्मार्टफोन में Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर, Adreno 722 GPU के साथ-साथ 8GB रैम और 256GB तक की स्टोरेज दी गई है। फोटोग्राफी के लिए मोबाइल फोन में 50MP का प्राइमरी, 50MP का टेलीफोटो और 2MP का डेप्थ लेंस मिलता है। सेल्फी के लिए हैंडसेट के फ्रंट में 32MP का कैमरा दिया गया है।