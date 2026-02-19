Vivo V70 और Vivo V70 Elite 5G प्रीमियम फीचर्स के साथ भारत में लॉन्च, जानें कीमत

Vivo V70 Series Launched in India: स्मार्टफोन कंपनी वीवो ने वीवो वी70 सीरीज को भारत में लॉन्च कर दिया है। इस सीरीज में Vivo V70 और Vivo V70 Elite 5G को शामिल किया गया है। इन दोनों स्मार्टफोन में Qualcomm का Snapdragon 7 Gen 4 व 8 Gen 3 प्रोसेसर है। इनमें नेक्स्ट लेवल फोटोग्राफी के लिए Zeiss 50MP कैमरा दिया गया है। इसके अलावा, नए हैंडसेट्स में 1.5के रेजलूशन वाला OLED डिस्प्ले भी मिलता है, जिसकी पिक्चर क्वालिटी बेहद शानदार है। और पढें: 50MP सेल्फी कैमरा, 6500mAh बैटरी और 90W फास्ट चार्जिंग के साथ Vivo V70 Elite लॉन्च, देखें टॉप फीचर्स

Vivo V70 5G

वीवो वी70 एंड्रॉइड 16 (Android 16) बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इस फोन में 6.59 इंच का डिस्प्ले है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। स्मूथ फंक्शनिंग के लिए हैंडसेट में Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर और 256 जीबी तक की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। इसमें फोटो के लिए Zeiss का 50MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप भी दिया गया है, जबकि सेल्फी के लिए फ्रंट में 50MP का कैमरा मिलता है। और पढें: Vivo X200 5G पर दिल खुश करने वाली डील, मिल रहा 6800 का बंपर Discount

स्मूथ वर्किंग के लिए वी70 में 6500mAh की बैटरी दी गई है। इसको 90 फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। इसे पानी और धूल से बचाने के लिए IP68+IP69 रेटिंग दी गई है।

Vivo V70 Elite 5G

वीवो वी70 एलीट में एंड्रॉइड 16 पर काम करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस फोन में 6.59 इंच का OLED डिस्प्ले दिया गया है। इसका रेजलूशन 1.5के और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। पावर के लिए स्मार्टफोन में फ्लैगशिप लेवल वाली Snapdragon 8s Gen 3 चिप और 512 जीबी तक की स्टोरेज दी गई है। सुरक्षा के लिए हैंडसेट में फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक फीचर भी मिलता है।

फोटोग्राफी के लिए एलीट 5जी में 50MP का प्राइमरी सेंसर, 50MP का टेलीफोटो लेंस और 8MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस दिया गया है। सेल्फी के लिए स्मार्टफोन में 50MP का कैमरा मिलता है। इसकी बैटरी 6500mAh की है, जो 90 वॉट फास्ट चार्जिंग से लैस है।

कितनी है नई सीरीज की कीमत ?

कंपनी के मुताबिक, Vivo V70 Elite 5G को तीन स्टोरेज ऑप्शन में उतारा गया है। इस फोन के 8GB+128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 51,999 रुपये रखी गई है। इसका 12GB+256GB व 12GB+512GB वेरिएंट क्रमश: 56,999 रुपये और 61,999 रुपये में उपलब्ध है। वहीं, Vivo V70 के 8GB+256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 45,999 रुपये और 12GB+256GB वेरिएंट का प्राइस 49,999 रुपये रखा गया है।

Add Techlusive as a Preferred Source

इन दोनों स्मार्टफोन की प्री-बुकिंग आज से लाइव हो गई है। इनकी बिक्री ऑफिशियल वेबसाइट और ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart पर 26 फरवरी से लाइव होगी।