Vivo T4 Ultra 5G पर मिल रही 4850 रुपये की बंपर छूट, सस्ते में खरीदने के लिए यहां करें Order

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: Feb 20, 2026, 04:40 PM (IST)
Vivo T4 Ultra में 6.78 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज, पीक ब्राइटनेस 5500 निट्स और रेजलूशन 2800×1260 पिक्सल है। इसको HDR10+ का सपोर्ट मिला है।
सीमलेस फंक्शनिंग के लिए Vivo T4 Ultra में Dimensity 9300+ प्रोसेसर दिया गया है। इस फोन में Immortalis-G720 GPU भी है। इसके अलावा, हैंडसेट में 512GB तक की इंटरनल स्टोरेज मिलती है।
Vivo T4 Ultra में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इसमें 50MP का SONY IMX921 सेंसर, 8MP का अल्ट्रा वाइड और 50MP का पेरीस्कोप टेलीफोटो सेंसर है। इसमें 10 एक्स जूम भी दिया गया है।
Vivo T4 Ultra में सेल्फी के लिए 32MP का कैमरा दिया गया है। इसका अपर्चर f/2.45 है। इसके जरिए 4के वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है।
कंपनी ने इस मोबाइल फोन में 5500mAh की बैटरी दी गई है। इसको 90 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिला है। इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक मिलता है।
बेहतर कनेक्टिविटी के लिए वीवो टी4 अल्ट्रा में सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट दिया गया है। इस फोन की डायमेंशन 160.5 ×75.02 ×7.43mm और वजन 192 ग्राम है।
Vivo T4 Ultra तीन स्टोरेज ऑप्शन में अवेलेबल है। इस फोन के 8GB+256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 35,999 रुपये रखी गई है। इसका 12GB+256GB स्टोरेज मॉडल 37,999 रुपये व 12GB+512GB स्टोरेज मॉडल 39,999 रुपये में मिल रहा है।
Vivo T4 Ultra 5G फोन Flipkart पर लिस्ट है। इस प्लेटफॉर्म पर 1850 रुपये का कैशबैक और 3000 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस पर 6,167 रुपये की EMI मिल रही है। इस पर 38,800 रुपये का एक्सचेंज ऑफर भी दिया जा रहा है।
